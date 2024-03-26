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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarını son sürat sürdürüyor..

Açıkladığı vaatlerle meydanlara damgasını vuran Altınok, 7'den 70'e herkesi kapsayan projeleriyle gönüllerde taht kurdu..

Altınok, seçim çalışmasını Yenimahalle ilçesinde sürdürdü.

Gazeteciler Altınok'a, Mansur Yavaş ve kendisi arasındaki mal varlığı tartışmaları konusunu sordu.

"İftiradır, çamur atıyor"

Yavaş'ın 'Antalya'da 600 konutunun bulunduğuna' ilişkin iddiaları yalanlayan Altınok, şunları söyledi:

"Zerre şerefi onuru varsa istifa eder"

Zerre şerefi, onuru varsa o istifa eder. Yazan, çizen kim varsa hepsine maddi manevi dava açacağız. Mal varlığı azalan bir belediye başkanı var. Yavaş, Belediye Başkanı olduktan sonra Londra'da ev almış. Oturduğu ev 25 milyon lira. Hangi parayla aldı, kendisi onu açıklasın.

"Ankara'nın kaybedecek bir 5 yılı daha kalmadı"

Ankara'nın kaybedecek 5 yılı daha kalmadığını ifade eden Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ankara'nın Yavaş'la yok olan, kaybolan bir 5 yılı var. Ankara Altınok'la kazanacak ya da bir 5 yıl daha 'Ne yaptım, keşke elim kırılsaydı.' diyecek. Ankara bir 5 yıl daha böyle idare edemez. Ankara'ya eseri ve hizmeti yok. Sonra Ankara'ya diyor ki, 'Benden bir şey bekleme.' Bu başkent, Sayın Yavaş'a 10 gömlek fazla geldi.