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Haber Merkezi

Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesİ, Macaristan'da düzenlendi.

Zirve kapsamında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kısa bir konuşam yaptı.

Akabinde ise Nobel Ödüllü Bilim İnsanımız Aziz Sancar'a ödül verildi.

Aziz Sancar'a Macaristan'da Türk dünyasında bilimsel çalışmalara üstün katkılarından dolayı Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü takdim edildi.

Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan Sancar, kısa bir konuşmada yaptı ve şöyle dedi:

"MACARLAR, FUTBOLDA İNGİLİZLERİ VE ALMANLARI YENERDİ"