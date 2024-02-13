Türk gurbetçinin paylaşımı: Alman emekli çöpleri karıştırıyor Bir Türk gurbetçinin emekli Alman'ın çöpleri karıştırarak şişe topladığı anları paylaşması sosyal medyada tartışma yarattı.

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ensonhaber.com

Son dönemde Türkiye ve Avrupa arasında yapılan ekonomi kıyasları ilgi çekiyor.

Bunlarında başında ise Türk gurbetçi yoğunluğu nedeniyle Almanya-Türkiye arasında yapılan karşılaştırmalar geliyor.

Hayat pahalılığı ve yaşam kalitesi üzerinden yapılan tartışmalara yeni bir video damga vurdu.

Alman emekli çöpten şişe topluyor

Bir gurbetçi, Almanya'da çöpleri karıştıran bir Alman emeklisinin görüntülerini paylaştı.

Park alanında şişe ve diğer atıkları toplayan yaşlı adamın görüntülerini paylaşan Türk gurbetçi, aynı zamanda görüntüler hakkında da bilgi verirken, "Buyrun bize inanmıyorlar, bak dedem geldi park yerinde çöpleri arıyor. Birkaç tane şişe poşete koydu. Hani Almanya'da bedava para veriyorlar ya.

"Türkiye'deki emekli parayı beğenmiyor"

Bize inanmıyorsunuz. Hadi buyur. Al sana kanıt. Her park yeri böyle. Ellerinde poşet böyle dolaşırlar. Çöpleri ararlar, şişeleri toplarlar. Türkiye'dekiler de 40 yaşında emekli olurlar, parayı beğenmezler." ifadelerini kullandı.

Almanya'da emeklilerin isyanı

Sosyal medya tartışmaları bir tarafa Almanya'da, özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra artış gösteren enflasyonla birlikte hayat pahalılığı tarihi seviyelere geldi.

Bu süreçte enflasyonun altında zam alan çalışanlar ve emekliler uzun süredir isyanda.

Özellikle emekli Almanlar, tarihte hiç olmadığı kadar ekonomik açıdan zayıf hale geldi. Bu kapsamda Alman medyasında da bu konuda durumu gözler önüne seren yayınlar yapıldı.