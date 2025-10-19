Türk Lirası Üzerindeki Fotoğraflar ve İmzalar (2025 Güncel Liste)

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk Lirası’nın ön yüzlerinde değişmeyen bir simge var: Mustafa Kemal Atatürk.

Her kupürde farklı bir Atatürk portresi bulunur. Ancak asıl çeşitlilik banknotların arka yüzlerinde yer alır.

2009’da yürürlüğe giren E9 Emisyon Grubu, her değerde farklı bir Türk düşünür, sanatçı ya da bilim insanını taşımaya başladı.

2025 itibarıyla hâlen bu tasarım geçerliliğini koruyor.

Google'da merak edilen başlıklar ise "5 TL'nin arkasında kim var", "100 TL'nin arkasında kim var" gibi sorular oluyor.

Ayrıca; her banknotun ön yüzünde, dönemin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve Başkan Yardımcısının imzaları yer alır. Bu imzalar, banknotun hangi dönemde basıldığını gösterir ve o tertibin resmî geçerliliğini simgeler.

İşte, TL banknotların üzerinde yer alan fotoğraflar ve imzalar...

5 TL – Aydın Sayılı

5 Türk Lirası’nın arka yüzünde, bilim tarihine yön veren Prof. Dr. Aydın Sayılı yer alıyor. Sayılı, Türkiye’de bilim tarihçiliğinin öncülerindendir ve UNESCO Bilim Tarihi Kürsüsü’nü kurmuştur. Banknotun ön yüzünde ise TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Başkan Yardımcısı Taha Çakmak’ın imzaları görülür.

10 TL – Cahit Arf

Matematik dünyasının efsane ismi Prof. Dr. Cahit Arf, 10 TL’nin arka yüzünde yer alır. Arf sabiti ve Arf halkalarıyla tanınan bu bilim insanı, Türkiye’de matematiğin simgesidir. 2025’te dolaşımdaki 10 TL’ler de yine Kavcıoğlu-Çakmak imzasını taşır.

20 TL – Mimar Kemaleddin

20 TL’nin arkasında Mimar Kemaleddin Bey bulunur. Türk mimarlığının modernleşme döneminde önemli bir figür olan Kemaleddin, klasik Osmanlı çizgilerini çağdaş mimariye taşımıştır. Güncel tertiplerdeki imzalar da yine Şahap Kavcıoğlu ve Taha Çakmak’a aittir.

50 TL – Fatma Aliye Topuz

Türkiye’nin ilk kadın romancılarından biri olan Fatma Aliye Hanım, 50 TL’nin arka yüzündeki güçlü figürdür. Kadın hakları ve edebiyat alanında öncü bir isim olan Fatma Aliye, paranın kültürel anlamını da pekiştirir. 2025’te tedavülde bulunan 50 TL’ler de Merkez Bankası yönetiminin aynı imzalarını taşımaktadır.

100 TL – Buhurizade Mustafa İtrî Efendi

100 TL banknotunun arka yüzünde Buhurizade Mustafa İtrî Efendi, yani Osmanlı döneminin en önemli bestekârı yer alır. İtrî, özellikle dinî ve klasik Türk müziğine kazandırdığı eserlerle anılır. Güncel 100 TL’lerde de Kavcıoğlu–Çakmak imzaları yer alır.

200 TL – Yunus Emre

200 TL’nin arka yüzünde Yunus Emre bulunur. Türk tasavvuf edebiyatının en bilinen şairlerinden olan Yunus Emre, sevgi, hoşgörü ve insanlık temalarını işleyen dizeleriyle Türk kültürünün temel taşlarından biridir.

Bu kupürde 2024 itibarıyla Fatih Karahan (TCMB Başkanı) ve Osman Cevdet Akçay (Başkan Yardımcısı) imzalı yeni tertip banknotlar tedavüle girmiştir.