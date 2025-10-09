Türk SİHA’sı Gazze’deki ateşkesin ardından Akdeniz'de ay-yıldız çizdi

Gazze'de artık umut var...

Türkiye bir barış masasından daha zaferle ayrıldı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül 2025'te Gazze için 20 maddelik ateşkes planı açıklamıştı.

Daha sonra İsrail ve Hamas heyetleri, Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde bir araya geldi ve ateşkes müzakereleri başladı.

Dün gece gerçekleştirilen müzakereler sonucunda planın ilk aşaması, tarafların onaylamasıyla sonuçlandı.

TÜRKİYE MÜZAKERELERE KATILDI

Bizzat Trump tarafından duyurulan ateşkes anlaşmasına arabulucu ülkeler Türkiye, Katar ve Mısır, müzakerelerde yer alarak katkı sundu.

TÜRK SİHA'SI ZAFER UÇUŞU YAPTI

Gazze’de ateşkesin duyurulmasının ardından Türk yapımı bir SİHA’nın Akdeniz semalarında ay-yıldız şeklinde rota çizdiği, radar görüntülerine yansıdı.

AY-YILDIZ ÇİZDİ

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait olduğu belirtilen SİHA’nın uçuşu, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR MESAJLARI

Bugün itibarıyla ateşkesin sağlanmasında Türkiye’nin diplomatik girişimlerinin önemli bir rol oynadığı tüm dünya tarafından vurgulandı.

Ankara yönetimi, son haftalarda Gazze’de akan kanın durması için yoğun diplomasi trafiği yürütmüş, hem Mısır hem Katar hem de ABD’li yetkililerle temas kurarak taraflara 'kalıcı barış' çağrısında bulunmuştu.