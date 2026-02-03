Türk yetkililerden İran - ABD açıklaması: Görüşmenin kesin adresi henüz netleşmedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD ile İran arasından gerilim giderek artarken gözler, Türkiye'de kurulması beklenen diplomasi masasında...

Axios'un haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Arakçi cuma günü Türkiye'de bir araya gelecek.

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken Türk yetkililerden önemli bir açıklama geldi.

"KATKI VERMEYE HAZIRIZ"

Yapılan açıklamada, "Görüşmenin kesin adresi henüz netleşmedi. Bizim için önemli olan barış masasının kurulması.

Diplomasi masası nerede kurulursa kurulsun katkı vermeye hazırız." ifadeleri kullanıldı.

BÖLGE ÜLKELERİNİN DE TOPLANTIYA KATILMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Reuters Haber Ajansı'nın haberine göre toplantı, ABD ve İran ile sınırlı kalmayacak.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Mısır dahil bazı ülkelerin, İstanbul’daki toplantıya katılması bekleniyor.

PEZEŞKİYAN TALİMAT VERDİ

Bugün Fars Haber Ajansı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD ile müzakerelere başlanması emrini verdiğini yazmıştı.

Haberde ayrıca görüşmeler için Türkiye'nin ev sahipliği işaret edilmişti.

BÖLGEDE GİDEREK ARTAN GERİLİM

Son dönemde artan bölgesel gerilimler ve Washington–Tahran hattındaki mesaj trafiği, olası bir müzakere sürecine dair beklentileri artırmıştı.

Taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmazken diplomatik kaynaklar, temas ihtimalinin tamamen dışlanmadığını vurguluyor.