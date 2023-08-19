Türkiye, 16 farklı ülkede 34 firari şahsı yakalattı İçişleri Bakanı Yerlikaya, "11 şahsın ülkemize teslimine yönelik çalışmalar devam ediyor" dedi. Yerlikaya, suçlularla kararlı mücadele mesajı verdi.

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Türkiye, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için düğmeye bastı.

Operasyonların ayrıntılarını, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Bakan Yerlikaya, son 60 günde Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda başta terör, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından olmak üzere birçok suçlunun yakalandığını duyurdu.

34 firari şahsa operasyon

Yerlikaya, "30’u kırmızı bülten ile 4’ü doğrudan talep edilen 34 firari şahsın, 16 farklı ülkede yakalanmaları sağlanmıştır." dedi.

Türkiye'ye teslim çalışmaları devam ediyor

Gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşan Yerlikaya, açıklamasının devamında şunları aktardı:

Bu şahıslardan 23’ü ülkemize iade edilmiş, 11 şahsın ülkemize teslimine yönelik çalışmalar ise Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları koordinesinde devam etmektedir.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren kahraman emniyet güçlerini tebrik etti.

'Suç işleyenler elimizden kaçamayacak' mesajı

Yerlikaya, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

Suç işleyenler dünyanın neresinde olursa olsunlar Interpol-Europol Daire Başkanlığımızın elinden kaçamayacaklar.