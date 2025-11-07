Türkiye, 2025’te 92 milyar metreküp doğalgaz keşfetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Enerjide yeni dönem...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda, Bakanlığın 2026 bütçesini ve enerji alanındaki son gelişmeleri paylaştı.

TOPLAM 92,4 MİLYAR METREKÜPLÜK DOĞALGAZ KEŞFEDİLDİ

Bayraktar, Mayıs ayında Göktepe-3 kuyusunda yapılan 75 milyar metreküplük keşif dahil olmak üzere 2025 yılı içinde toplam 92,4 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı.

Türkiye’nin 10 yılda dünyanın dördüncü büyük arama ve üretim filosunu kurduğunu belirten Bayraktar, "Yeni sondaj gemilerimiz Akdeniz, Karadeniz ve iş birliği yaptığımız ülkelerde görev alacak." dedi.

GABAR'DAKİ KEŞFE VURGU YAPTI

Gabar’daki petrol üretiminin günlük 81 bin varile ulaştığını kaydeden Bakan, bu üretimin cari açığın azalmasına yılda yaklaşık 2 milyar dolar katkı sağladığını ifade etti.

Bayraktar, Sakarya sahasında üretimin artırılmasıyla günlük doğalgaz üretiminin 9,5 milyon metreküpe çıktığını, Faz-2 ve Faz-3 yatırımlarıyla bu miktarın 2028’e kadar 45 milyon metreküpe ulaşacağını belirtti.

'Osman Gazi' adlı yüzer üretim platformunun 2026’da devreye alınacağı da açıklandı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Yenilenebilir enerjiye ilişkin konuşan Bayraktar, rüzgar ve güneşten elde edilen elektriğin sanayi tüketiminin yüzde 75’ini karşıladığını vurgulayarak, "Avrupa’da Almanya ve Fransa’nın ardından en yüksek elektrik talebine sahip üçüncü ülkeyiz." dedi.

Yenilenebilir Enerji 2035 Yol Haritası kapsamında 120 bin megavatlık rüzgar ve güneş kapasitesi hedeflediklerini, bunun için 80 milyar dolarlık yatırım öngördüklerini de ifade etti.

"AKKUYU 7 MİLYAR METREKÜP GAZ İTHALATINI ÖNLEYECEK"

Bayraktar, ayrıca Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin devreye girmesiyle Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unun karşılanacağını ve yıllık 7 milyar metreküp gaz ithalatının önleneceğini belirtti.

Vatandaşa yönelik enerji desteklerine de değinen Bayraktar, "2024’te elektrik ve doğalgaz faturalarında 548 milyar, 2025’in ilk 10 ayında ise yaklaşık 530 milyar liralık destek sağladık." dedi.