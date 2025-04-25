Türkiye, Benin'deki terör saldırısını kınadı

AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada terör saldırısında 50'den fazla Beninli askerin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Benin halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadesine yer verildi.

SALDIRIYI EL KAİDE ÜSTLENDİ

Benin Hükümet Sözcüsü Wilfried Leandre Houngbedji, 17 Nisan'da Burkina Faso ile Nijer sınırında yer alan W Milli Parkı'nda düzenlenen terör saldırısında 54 askerin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Saldırıyı El Kaide bağlantılı terör örgütü üstlenmişti.

Burkina Faso ile Nijer'in komşusu Benin'in 2016'dan bu yana terör tehdidiyle karşı karşıya olduğu biliniyor.