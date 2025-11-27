Türkiye - Bosna Hersek basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz maç yayını...

- A Erkek Milli Basketbol Takımımız, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek ile bugün karşılaşacak.
- Maç, saat 21.00'de başlayacak ve TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.
- Tedavisi süren Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in durumları ise bugün netleşecek.
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda ilk maçında Bosna Hersek ile karşılaşacak olan A Erkek Milli Takımımız, hazırlıklarını tamamladı.
27 Kasım Perşembe günü, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nin ev sahipliği üstleneceği karşılaşma, spor severlerin gündeminde.
Tedavileri süren Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in durumu bugün belli olacak.
"Türkiye-Bosna Hersek maçı" yayın bilgileri ise merak konusu.
İşte, maçın saati ve yayıncı kanalı...
TÜRKİYE - BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI
Heyecanla beklenen karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
Karşılaşma TRT 1'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Ay-yıldızlı ekip 30 Kasım Pazar günü İsviçre'yle deplasmanda karşılaşacak.