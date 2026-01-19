İstanbul'da kar çilesi: Metrolarda yoğunluk

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da kar yağışı sürüyor.

Dün başlayan ve bugün sabahın erken saatlerinde de etkisini artıran kar yağışında CHP'li belediyelerin yeterince önlem almaması da dikkati çekti.

ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

Tuzlanmayan yollarda araçlar ilerleyemedi.

İETT OTOBÜSLERİNİ VATANDAŞLAR İTTİ

Aynı şekilde İETT otobüslerinin de yollarda kaldığı hatta vatandaşların ilerlemesi için otobüsleri ittiği görüldü.

METROLARDA DA AKSAMA YAŞANDI

Fatih Selek'in yaptığı paylaşımda, metro seferlerinde de aksama yaşandığı görüldü.

Sabah saatlerinde Kirazlı metrosunda işe gitmek üzere vatandaşların beklediği ancak yoğunluk nedeniyle seferlerin yapılamadığı öğrenildi.

Kendi araçlarını kullanmak istemeyen ve toplu taşımaya yönelen vatandaşlar, metro seferlerindeki aksama nedeniyle de ulaşacakları yere geç kaldı.

METROBÜSLERDE DE DURUM FARKLI DEĞİLDİ

Metrolarda olduğu gibi metrobüs kullananlar da uzun süre gelmesini bekledi.

Gelen metrobüslerin dolu olması nedeniyle duraklarda bekleyen vatandaşlar, bu kez binmekte zorlandı.