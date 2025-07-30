Türkiye-Gürcistan 6. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Tiflis'te gerçekleşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Gürcistan 6. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nın yarın Tiflis'te düzenleneceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, yarın yapılacak KEK toplantısına, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile eş başkanlık edeceklerini aktardı.

GÖRÜŞMELERDE İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI KONUŞULACAK

Toplantının, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenleneceğini belirten Uraloğlu, görüşmelerde ulaştırma, taşımacılık, lojistik ve iş birliği fırsatlarının masaya yatırılacağını ifade etti.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Uraloğlu, Gürcistan ile dostane ilişkilerin, ortak hedefler doğrultusunda daha da güçleneceğine işaret ederek, şunları kaydetti: