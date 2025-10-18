Türkiye hafta sonunu yağışlı geçirecek: Sıcaklık mevsim normallerinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine Türkiye genelinde hafta sonu başta olmak üzere havanın parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı geçmesi bekleniyor.

Tahminler, özellikle kuzey ve batı bölgelerinde sağanak yağışların etkili olacağını işaret ediyor.

Mevsim normallerinin hafif altında seyredecek sıcaklıklar, sonbahar havasının iyice hissedilmesine neden olacak.

HAVA PARÇALI BULUTLU VE YAĞIŞLI OLACAK

Cumartesi günü kuzey kesimlerin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Trakya, Sinop ve Samsun çevresi yağmur ve sağanak yağış alacak.

Diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gökyüzüyle karşılaşacak.

Marmara ve Ege'de hafif rüzgarlar esecek, ancak Orta Karadeniz'de fırtına rüzgarları bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Pazar günü ise kuzey, iç ve batı kesimlerde parçalı-çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Ankara'nın batısı, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevresi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Yağışlar öğleden sonra Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel olarak kuvvetli olabilir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Güneydoğu ve doğu bölgeleri ise az bulutlu kalacak.

Rüzgarlar genellikle hafif-orta kuvvette esecek.

İç Anadolu'nun güney-doğusu, Doğu Karadeniz'in içleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli esinti uyarısı yapılıyor.

Bu rüzgarlar, ulaşımda aksamalara ve sel riskine yol açabilir.

BÖLGELERE GÖRE SICAKLIKLAR:

MGM'nin verilerine göre, hafta sonu en düşük ve yüksek sıcaklıklar şöyle şekillenecek:

Marmara: 18-21, 17-20

Ege: 19-23, 18-22

Akdeniz: 22-26, 21-25

İç Anadolu: 17-20, 16-19

Karadeniz: 15-18, 14-17

Doğu Anadolu: 12-16, 11-15

Güneydoğu: 24-27, 23-26

SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Pazartesi ve Salı günlerinde yağışlar batıdan doğuya kayacak; Ege ve Akdeniz'de aralıklı sağanaklar devam edecek.

Çarşamba günü ise genel olarak açık ve güneşli bir hava bekleniyor, sıcaklıklar hafif yükselerek normallere yaklaşacak.

MGM, kuvvetli rüzgar ve yağışlara karşı tedbirli olunmasını öneriyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

18 Ekim Cumartesi:

19 Ekim Pazar:

20 Ekim Pazartesi:

21 Ekim Salı:

22 Ekim Çarşamba: