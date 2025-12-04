Türkiye haftayı sağanak yağışla tamamlıyor: Barajlar doluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava hakim olacak.

Özellikle Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sağanak yağışlar beklenirken, doğu kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor.

Batı illerinde yer yer kuvvetli yağışlara işaret ediliyor.

81 İLDE YAĞIŞ VAR

Bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Marmara (Edirne ve Kırklareli hariç), Kuzey ve Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu ile Antalya, Isparta, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde aralıklı yağışlar öngörülüyor.

Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar görülebilir.

YAĞMURLU HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Cuma günü yağışlı hava devam edecek.

Özellikle Marmara ve Ege kıyılarında gök gürültülü sağanaklar etkili olabilir.

İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yağışlar kuvvetli olacak.

SAĞANAK YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

Cumartesi günü parçalı bulutlu havaya rağmen, Karadeniz ve İç Anadolu'da sağanak yağışlar sürecek.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yağışı ihtimali artıyor.

YAĞMUR ÜLKEYİ ETKİSİ ALTINA ALIYOR

Pazar günü yağmur ağırlıklı bir gün olacak.

Ülke genelinde aralıklı yağışlar, özellikle batı ve kuzey kesimlerde etkili olacak.

Sıcaklıklar hafif düşüşle 11-15 dereceye gerileyecek.

YEREL SAĞANAKLAR SÜRÜYOR

Pazartesi günü yağışlar azalarak yerini parçalı bulutlara bırakacak, ancak Karadeniz ve Marmara'da yerel sağanaklar devam edebilir.

Sıcaklıklar 6-12 derece arasında seyredecek.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ:

4 Aralık Perşembe:

5 Aralık Cuma:

6 Aralık Cumartesi:

7 Aralık Pazar:

8 Aralık Pazartesi: