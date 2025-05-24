Türkiye hayvancılıkta Avrupa'da lider

AA

Türkiye, tarım ve hayvancılıkta gösterdiği başarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Tarım ve hayvancılıkta stratejik önemini sürdüren Türkiye, 2024 yılında Avrupa’nın hayvan varlığı en yüksek ülkesi konumuna geldi.

Eurostat ve TÜİK verilerine göre Türkiye, hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan sayısında Avrupa Birliği (AB) ülkelerini geride bırakarak açık ara liderliğe yükseldi.

TÜRKİYE TARIM ALANINDA DA AVRUPA'NIN LİDERİ

Büyükbaş hayvancılıkta AB ülkeleri arasında ilk sırayı 16 milyon 429 bin adetle Fransa alırken, onu 10 milyon 461 binle Almanya, 6 milyon 308 binle İrlanda, 6 milyon 190 binle Polonya, 6 milyon 174 binle İspanya, 5 milyon 765 binle İtalya ve 3 milyon 562 binle Hollanda izledi.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISINDA FRANSA GERİDE KALDI

Söz konusu dönemde Türkiye'nin büyükbaş hayvan sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artışla 16 milyon 986 bin oldu.

Böylece, Türkiye, geçen yıl AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında büyükbaş hayvan varlığında ilk sırada yer aldı.

Türkiye, 2023 yılında ise büyükbaş sayısında Fransa'nın ardından ikinci sırada bulunuyordu. Son veriler, Türkiye'nin büyükbaş sayısında Fransa'yı tekrar devirerek ilk sıraya yükseldiğini ortaya koydu.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISINDA TÜRKİYE, İSPANYA'YI 3 KAT GEÇTİ

Aynı dönemde Türkiye'nin toplam küçükbaş hayvan sayısı yüzde 4,8 yükselerek 54 milyon 903 bin olurken, koyun varlığı 44 milyon 81 bin olarak kayıtlara geçti. Koyun varlığında Türkiye, Avrupa'daki en yakın rakibi olan İspanya'yı 3 kat geçti.

AB ülkeleri arasında küçükbaş hayvanlardan keçi sayısında ise ilk sırayı 2 milyon 576 binle Yunanistan aldı. Onu 2 milyon 361 binle İspanya, 1 milyon 426 binle Romanya, 1 milyon 339 binle Fransa, 911 binle İtalya ve 552 binle Hollanda izledi.



KEÇİ SAYISINDA YUNANİSTAN'I 4'E KATLADIK

Türkiye'de geçen yıl toplam keçi varlığı da yüzde 5 artışla 10 milyon 822 bin olarak belirlendi.

Söz konusu keçi sayısıyla da Türkiye, AB ülkelerinin tamamını geçerken, en yakın rakibi Yunanistan'ı 4'e katladı.