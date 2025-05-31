Türkiye ile Birleşik Krallık arasında güvenlik istişareleri gerçekleştirildi

DHA

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında kapsamlı savunma ve güvenlik istişareleri gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "29-30 Mayıs 2025 tarihlerinde Londra'da Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ başkanlığındaki Türk heyeti ile Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi ve Kabine Ofisi'nden üst düzey yetkililer arasında stratejik iş birliği çerçevesinde kapsamlı istişareler gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Türk heyetinin temasları kapsamında, "Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı Entegrasyon Tasarımı Otoritesi ve Savunma Geleceği Direktörü Tümgeneral Mark Ridgway, Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Direktörü Nick Catsaras, Savunma Politikası Genel Direktörü Paul Wyatt, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi Siyasi Direktörü Dr. Christian Turner, Savunma Ekipmanları ve Destek CEO'su Andy Start ve Kraliyet Hava Kuvvetleri Operasyonlar Başkan Yardımcısı Korgeneral Harvey Smyth ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir" bilgisine yer verildi.

AVRUPA-ATLANTİK GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ SON GELİŞMELER GÖRÜŞÜLDÜ

İki ülke arasındaki derin ittifak ve dostluğa dikkat çekilen açıklamada, "Bu görüşmeler Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki derin ittifak ve uzun süredir devam eden dostluğun somut bir yansıması olarak bölgesel ve küresel düzeyde barış, güvenlik ve istikrara katkıda bulunma konusundaki ortak taahhütlerini temsil etmektedir" denildi.

İstişarelerde NATO’nun caydırıcılık ve savunma duruşunun güçlendirilmesine yönelik katkıların değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Taraflar ortak sorumluluklar çerçevesinde NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşunun güçlendirilmesine yönelik katkılarını gözden geçirmiş ve Avrupa-Atlantik güvenliğiyle ilgili son gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne destek bir kez daha teyit edilmiş ve uluslararası hukuka dayalı kalıcı ve adil bir çözümün gerekliliği vurgulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

LİBYA'DA İSTİKRARIN KİLİT UNSURU

Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel konuların da ele alındığı belirtilen açıklamada, "Suriye'deki durumla ilgili olarak yeni bir rejimin istikrarına destek, kapasite geliştirme çabaları, DEAŞ terör örgütüne karşı mücadele ve tek ordu politikası uygulaması gibi konular ele alınmıştır. Libya'da Birleşmiş Milletler liderliğindeki siyasi sürecin desteklenmesinin ülkenin güvenlik ve siyasi istikrarına ulaşmada kilit unsur olduğu vurgulanmıştır" denildi.

Somali bağlamında da güvenlik alanındaki iş birliğine vurgu yapılarak, "Somali ile ilgili olarak ise yerel güvenlik kurumları için kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetlerinde ortak çabaların sürdürülmesi konusunda olumlu görüşler paylaşılmıştır" açıklaması yapıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

Her iki taraf, bu bölgelerde sürdürülebilir güvenlik ve istikrarı sağlamak için ortak çabaların artırılmasının faydalı olacağı konusunda mutabık kalmış ve mevcut iş birliğini somut projeler ve kurumsal mekanizmalar aracılığıyla daha da derinleştirme kararlılıklarını ifade etmişlerdir. Görüşmeler ayrıca çok taraflı platformlarda iş birliğini güçlendirme, ikili temasları kurumsallaştırma ve teknik düzeyde takip süreçlerini sürdürme konusunda ortak bir anlayışa varıldığını teyit etmiştir.

Görüşmelere Türk heyetiyle birlikte Birleşik Krallık Büyükelçisi ve Askeri Ataşe'nin de katıldığı belirtilirken, "Her iki ülke, savunma ve güvenlik alanındaki stratejik ortaklıklarını daha da güçlendirme kararlılıklarını yinelemişlerdir" ifadesine yer verildi.