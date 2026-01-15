Brezilya'dan Türkiye'ye getirilen 298 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uyuşturucu ile mücadele uluslararası alanda da kararlılıkla sürüyor..

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakan Yerlikaya'dan yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bu sabah Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda, Brezilya'dan Türkiye'ye gönderilen konteynerde 298 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

"YAPILAN ARAMADA 298 KİLOGRAM UYUŞTURCU ELE GEÇİRİLDİ"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi:

Mersin Limanı'nda uluslararası uyuşturucuyla mücadele kapsamında bu sabah Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda 298 kg kokain ele geçirdik. Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, bir gemide yasal yükü yer fıstığı olan ve Brezilya’dan ülkemize gönderilen konteynerde yapılan aramada 298 kg kokain ele geçirildi.

"TÜM MÜCADELEMİZ VATANDAŞLARIMIZI UYUŞTURUCUDAN KORUMAK"