Türkiye ile Suudi Arabistan 2 milyar dolarlık enerji anlaşması imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da...

Türkiye’nin Orta Doğu ile diplomatik temasları ivme kazanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşımak amacıyla Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın daveti üzerine Suudi Arabistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

İki lider, beraberindeki heyetlerin de katılımı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

4 ANLAŞMA İMZALANDI

Görüşme kapsamında Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dört anlaşma imzalandı.

Anlaşmalara ilişkin söz konusu açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi.

2 MİLYAR DOLARLIK ENERJİ ANLAŞMASI

Bayraktar, Suudi Arabistan ile 2 milyar dolarlık bir enerji yatırımı anlaşmasının imzalandığını açıkladı.

Anlaşma, ilk kısmında 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerini içeriyor.

Bayraktar ayrıca, Suudi Arabistan merkezli ACWA Enerji Şirketi’nin Türkiye’de iki büyük ölçekli güneş santrali kuracağını duyurdu.

"TÜRKİYE'YE, SUUDİA ARABİSTAN TARAFINDAN GÜNEŞ VE RÜZGAR SANTRALLERİ İNŞA EDİLECEK"

Bayraktar sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Suudi mevkidaşım Sayın Abdulaziz bin Selman Al-Suud ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma’ya imza attık.



Anlaşma kapsamında Türkiye’de toplamda 5.000 MW gücünde güneş ve rüzgâr santrallerinin Suudi Arabistan şirketleri tarafından inşa edilmesini hedefliyoruz. Bunun ilk aşaması olarak Sivas ve Karaman illerimizde toplam 2.000 MW gücündeki güneş santrali projelerinin hayata geçirilmesini kararlaştırdık.



Enerji sektörümüze yönelik doğrudan yabancı yatırımların en önemli örneklerinden biri olarak gördüğümüz bu yatırımların tamamı dış finansman yoluyla gerçekleştirilecek.

"2,1 MİLYON HANENİN ELEKTRİK İHTİYACI KARŞILANACAK"