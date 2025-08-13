Türkiye onu konuşmuştu: İbrahim Çetin'in anneannesi vefat etti

Fotoğrafıyla herkesi duygulandırmıştı...

Sinop'un Boyabat ilçesinde davulculuk yapan İbrahim Çetin, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı’nda askerlik yapacağını, annesiyle çekildiği fotoğrafı 'Sadece garibanlar mı gider askere' notuyla sosyal medyada paylaşarak duyurmuştu.

DAVULLARLA ZURNALARLA UĞURLANMIŞTI

Tüm Türkiye’nin gönlüne giren İbrahim Çetin, ilçe protokolü ve halkı tarafından vatani görevine davullarla zurnalarla uğurlandı.

Ailesi ve arkadaşları tarafından düzenlenen uğurlama programına Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, Boyabat İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Doğu Kan Altın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ASKER KONVOYU DÜZENLENDİ

Törende annesi Ayşe Çetin, kardeşi Bayram Çetin ve yakınlarıyla vedalaşan İbrahim Çetin, jandarma aracının da yer aldığı konvoy eşliğinde birliğine uğurlandı.

BABASI DA GEÇEN YIL VEFAT ETTİ

Askerliğin kutsal bir görev olduğunu ve severek gittiğini ifade eden Çetin, babası Metin Çetin’in bir yıl önce vefat etmesinin kendisini duygulandırdığını belirterek, "O duyguyla yaptığım paylaşım büyük ilgi gördü. Destek veren, arayan, soran, törene katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

ACI HABER GELDİ

Bugün ise Çetin Ailesi güne acı haberle uyandı...

ANNEANNESİ VEFAT ETTİ

İbrahim Çetin'in gözlerinde ve bacaklarından rahatsızlığı bulunan anneannesi Gönül Kaplan, hayata veda etti.

Sabah saatlerinde vefat etiği öğrenilen Kaplan için sosyal medyada kullanıcılar, üzüntülerini dile getirdi.