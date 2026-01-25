Türkiye, Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesine 11 tır insani yardım malzemesi gönderdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de YPG/PKK ile Şam yönetimi arasında nihai anlaşma sağlanamadı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG arasında Şam’da yürütülen entegrasyon ve çatışmaları sonlandırma amaçlı görüşmeler tıkanmış durumda.

Suriye ordusu, Haseke ve çevresinde SDG unsurlarıyla zaman zaman çatışmalara devam ediyor.

AYN EL-ARAB'DA HAYAT ŞARTLARI ZORLAŞTI

Ayn el-Arab bölgesinde ise hayat gittikçe zorlaşıyor.

Bölgede yaşayanlar, soğuk havada ekmek kuyruğunda beklemeye başladı.

TÜRKİYE YARDIM GÖNDERDİ

Kentten acı dolu görüntüler gelmeye devam ederken Türkiye'den önemli bir hamle geldi.

Suriyelilerin durumu karşısında kayıtsız kalamayan Türkiye, yardım gönderme kararı aldı.

ÇOK SAYIDA BATTANİYE, BEBEK BEZİ VE GIDA YOLLANDI

Ayn el-Arab bölgesindeki sivil halka ulaşması amacıyla 11 tır insani yardım malzemesi hazırlandı.

Bu kapsamda, AFAD ve Türk Kızılay'ın desteğiyle hazırlanan 50 ton un yüklü 5, battaniye yüklü 1, bebek bezi ve gıda yüklü 5 olmak üzere toplam 11 tır, Suriye Hükümeti ve Halep Yardım Koordinasyon Merkeziyle işbirliği içinde bugün bölgeye sevk edildi.

SURİYE'DE ATEŞKES

20 Ocak'ta ilan edilen ateşkeste Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'ye 4 gün süre vermiş ve bu süre 24 Ocak akşam saat 20.00'de dolmuştu.

İlerleyen saatlerde ise ateşkesin 15 gün daha uzatıldığı ve 23.00 itibariyle ateşkesin yürürlükte olacağı duyuruldu.