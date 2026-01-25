Ayn el-Arab'da zor şartlar: Dondurucu soğuk ve ekmek kuyrukları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de YPG/PKK sorunu devam ediyor...

Suriye hükümeti ile terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG arasında Şam’da yürütülen entegrasyon ve çatışmaları sonlandırma amaçlı görüşmeler tıkanmış durumda.

ÇATIŞMALAR YER YER SÜRÜYOR

Mazlum Abdi ile Şam yönetimi arasındaki anlaşmanın şartlarında uzlaşma çıkmadı.

Suriye ordusu, Haseke ve çevresinde SDG unsurlarıyla zaman zaman çatışmalara devam ediyor.

AYN EL-ARAB'DA HAYAT ŞARTLARI ZORLAŞTI

Ayn el-Arab (Kobani) ilçelerinde ise hayat gittikçe zorlaşıyor.

Bölgede yaşayanlar, soğuk havada ekmek kuyruğunda beklemeye başladı.

13 YILDA 65 MİLYAR DOLAR

Un ve mazot sıkıntısı yüzünden bölgede mağduriyet artarken YPG'nin, 13 yılda gizlice kaçak petrol satarak 65 milyar dolar elde ettiği belirlendi.

YPG'NİN ABD'Yİ DOLANDIRMASI

ABD ile SDG/YPG arasındaki ortaklığın sona ermesinin ardından bazı gerçekler de gün yüzüne çıkmaya başladı.

SDG’nin, silah ve mali yardım aldığı ABD’yi kandırdığı ortaya çıktı.

KAÇAK PETROL SATIŞI

Örgütün, ABD’li bazı isimlerle Washington’dan habersiz olarak kaçak petrol sattığı belirlendi. Örgütün 13 yılda petrolden 65 milyar dolar elde ettiği rapor edildi.

HAYALET ORDU ÜZERİNDEN VURGUN

Örgütün ismi faaliyetlerinin de yalan olduğu ortaya çıktı. SDG her yıl, ABD’den 250-350 milyon dolar civarında para alıyordu.

2026 bütçesinden 130 milyon dolar ayrılmıştı.

Örgütün daha fazla mali yardım için 40 bin civarında olan terörist sayısını 100 bin gibi gösterdiği, hayalet ordu üzerinden büyük vurgun yaptığı belirlendi.