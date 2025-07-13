Türkiye'de sıcak hava dalgası devam ediyor: Bölgesel yağışlar görülecek

Hava tahminlerine göre sıcak hava dalgası, Türkiye genelini etkisi altına aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son beş günlük hava durumu tahmini haritalarına göre, Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ederken, bazı bölgelerde ise sağanak yağış ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

SICAKLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

MGM'nin son verilerine göre, Türkiye genelinde yaz sıcaklıkları etkisini artırıyor.

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde termometreler 45 dereceyi aşarken, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

KAVURUCU SICAKLIKLAR DEVAM EDİYOR

Haftanın son gününde yurt genelinde açık ve güneşli bir hava hakim olacak.

İç Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak.

İstanbul'da 33, Ankara'da 38, İzmir de ise 40 derece sıcaklıklar beklenirken Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman'da sıcaklık 45'ye kadar yükselecek.

Doğu Karadeniz ve Ardahan çevrelerinde ise kısa süreli sağanakların etkili olması öngörülüyor.

BAZI KESİMLERDE YEREL YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Salı günü, sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, doğu ve iç kesimlerde sağanak yağışlar geniş alanlara yayılacak.

Erzurum, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar görülecek.

Antalya 41, Aydın 40, Adana ise 39 dereceleri görürken,

İstanbul'da parçalı bulutlu, 34 derece seviyesinde sıcaklık bekleniyor.

SICAK HAVA ETKİSİNİ ARTIRACAK

Haftanın sonuna yaklaşırken, 17 Temmuz Perşembe günü, batı ve güneyde sıcak hava etkisini artırırken, doğuda sağanak yağışlar yeniden etkili olmaya başlayacak.

Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde gök gürültülü sağanak uyarısı yapılıyor.

İzmir'in 40, Manisa'nın 39, Konya'nın ise 36 dereceleri görmesi bekleniyor.

Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'da sağanaklarla birlikte dolu ve yıldırım riski bulunuyor.

UZMANLAR UYARIYOR:

MGM, aşırı sıcaklıkların neden olabileceği sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken; açık alanda çalışanlar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için günün en sıcak saatlerinde (11.00–16.00) dışarı çıkmama uyarısında bulundu.

Öte yandan sağanak beklenen bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NE BEKLENİYOR?

Hafta boyunca sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 4–8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Batı ve güney kıyılarda açık ve sıcak hava devam ederken, doğu bölgelerde zaman zaman etkili sağanakların görülmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden güncel tahmin ve uyarıların takip edilmesi öneriliyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ HARİTALARI

13 Temmuz Pazar:

14 Temmuz Pazartesi:

15 Temmuz Salı:

16 Temmuz Çarşamba:

17 Temmuz Perşembe: