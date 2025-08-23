Türkiye'de sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor

Türkiye son günlerde sıcak havalarla mücadele etti.

Özellikle iç ve doğu bölgelerde hissedilen yüksek sıcaklıklar, vatandaşların gündelik yaşantısını büyük ölçüde etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) güncel tahminleri de bu durumun devam edeceğini gösteriyor.

SICAK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

MGM'nin verilerine göre Türkiye'nin genelinde sıcak hava dalgasının etkili olmaya devam edecek.

23 Ağustos Cumartesi günü itibarıyla ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava sıcaklıkları, batı bölgelerinde 31 derece, iç kesimlerde 39 derece, doğu ve güneydoğu bölgelerinde ise 40 derecelere kadar çıkacak.

Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır'da 40 dereceye ulaşan sıcaklıklar dikkat çekerken, bazı bölgelerde nem oranının yüksekliği hissedilen sıcaklığı artırabilir.

TERMOMETRELER YÜKSEK ÖLÇMEYE DEVAM EDECEK

24 Ağustos Pazar günü sıcaklıklar batıda 33 derece, iç kesimlerde 38 derece, doğu ve güneydoğu bölgelerinde 37 derece civarında seyredecek.

Pazartesi (25 Ağustos) günü hava sıcaklıkları batıda 32 derece, iç kesimlerde 36, doğu ve güneydoğu bölgelerinde 35 derece düzeylerinde ölçülecek.

BİRKAÇ DERECELİK SICAKLIK DÜŞÜŞLERİ BEKLENİYOR

26 Ağustos Salı günü ise batıda 31 derece, iç kesimlerde 34 derece, doğu ve güneydoğu bölgelerinde 33 derece civarında olacak.

Çarşamba (27 Ağustos) günü sıcaklıkların batıda bir nebze düşüş görülerek 29 derece, iç kesimlerde 32 derece, doğu ve güneydoğu bölgelerinde 30 derece düzeylerinde olması tahmin ediliyor.

KUZEY'DE YEREL YAĞIŞLAR ÖNGÖRÜLÜYOR

Kuzey bölgelerinde yer yer bulutlu bir hava ve yerel yağışlar öngörülüyor ancak yurt genelinde yağmur beklenmiyor.

Haritalarda, özellikle iç Anadolu ve doğu bölgelerinde 35 derecenin üzeri sıcaklıkların görüleceği belirtilirken, bazı noktalarda termometrelerin 40 dereceyi aşabileceği uyarısı yapılıyor.

'SICAKLARA KARŞI ÖNLEM ALIN' UYARISI

Vatandaşların yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olmaları ve özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmaları öneriliyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

23 Ağustos Cumartesi:

24 Ağustos Pazar:

25 Ağustos Pazartesi:

26 Ağustos Salı:

27 Ağustos Çarşamba: