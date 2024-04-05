Türkiye'deki İsrail casuslarına yeni operasyon! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail için bilgi toplayan şahıslara yönelik operasyonda 8 kişinin yakalandığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Türkiye'de İsrail'in takibindeki şahıslar için bilgi toplayan casuslara yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu süreçte KÖSTEBEK-3 operasyonu düzenlendi.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye’de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktaran şahıslara yönelik düzenlenen “KÖSTEBEK-3” operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

2 kişi tutuklandı

Bu kapsamda yakalanan 8 kişi hakim karşısına çıkartıldı.

Şüphelilerden 2'si tutuklanırken 6 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

"İsrail istihbaratı ile görüşmeleri tespit edildi"

Yerlikaya, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı ve EGM İstihbarat ve TEM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; İsrail İstihbarat unsurları ile görüşmeler gerçekleştirdikleri,

Bilgi ve belge taşıdılar

İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye’de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derledikleri ve İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktardıkları tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MİT Mensuplarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."