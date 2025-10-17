Türkiye’nin 10 yıllık atık yönetim yol haritası açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025-2035 Ulusal Atık Yönetimi Stratejisi ve Planı’nı kamuoyuna duyurdu. Plan, atık yönetiminde kaynakların korunması, geri dönüşümün artırılması ve sürdürülebilir bir sistem kurulması hedeflerini içeriyor.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sıfır Atık prensibine odaklanan, kaynaklarını koruyan, atıklarını dönüştüren, daha yaşanabilir bir gelecek hedefiyle ülkemizin kısa, orta ve uzun vadede hayata geçireceği planı hazırladık.” ifadelerini kullandı.

PLAN, KAYNAK VERİMLİLİĞİ VE DÖNGÜSEL EKONOMİYİ ESAS ALIYOR

Bakan Kurum’un onayıyla Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan stratejik plan; Türkiye’nin atık yönetimi politikalarını, uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Plan kapsamında:

Atık üretiminin azaltılması,

Yeniden kullanım ve geri dönüşüm oranlarının artırılması,

Geri kazanımı mümkün olmayan atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi hedefleniyor.

Bu strateji, sınırlı doğal kaynakların verimli kullanılmasını ve döngüsel ekonomi modeline geçişin hızlandırılmasını öngörüyor.

COĞRAFİ VE DEMOGRAFİK VERİLERE GÖRE PLANLAMA

Planın hazırlanma sürecinde, Türkiye genelinde atık türleri ve yönetim süreçlerine ilişkin kapsamlı saha çalışmaları yürütüldü.

Her bölgenin coğrafi koşulları, atık potansiyeli, nüfus yapısı ve ekonomik göstergeleri dikkate alınarak 2035 yılına kadar uygulanacak stratejiler oluşturuldu.

Bu doğrultuda;

Belediye, tıbbi, tehlikeli ve inşaat-yıkıntı atıkları için modellemeler yapıldı,

Atık miktarındaki artışa paralel olarak tesis kapasiteleri belirlendi,

2035’e kadar atık yönetimi yatırımları ve finansman ihtiyaçları planlandı.

Düzensiz döküm sahalarına son verilecek.

Strateji, kısa, orta ve uzun vadeli hedefler şeklinde projelendirildi.

Kısa vadede: Yıl sonuna kadar Sıfır Atık yönetim sisteminin ülke genelinde yaygınlaştırılması sürecek.

Orta vadede (2028 sonuna kadar): Atık oluşumunun önlenmesi, düzensiz döküm sahalarına atık kabulünün sonlandırılması ve döngüsel ekonomiye geçişin izlenmesi planlanıyor.

Uzun vadede (2031-2035):

2031’den itibaren ambalaj atıklarının yüzde 70’inin kaynağında ayrı toplanarak geri kazanım tesislerine gönderilmesi sağlanacak.

2035 yılına kadar belediye atıklarının en az yüzde 60’ının geri kazanılması ve atık yönetiminde ekonomik araçların geliştirilmesi hedefleniyor.

"DAHA YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE İÇİN KAYNAKLARIMIZI KORUMALIYIZ"

Bakan Kurum, planın Türkiye’nin çevre vizyonu açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak şu mesajı paylaştı: