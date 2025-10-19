Türkiye'nin 17. 'İyilik Gemisi'ndeki yardım malzemelerinin indirme işlemleri tamamlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye 14 uçak ve 16 gemiyle insani yardım ulaştırdı.

Bölgede sağlanan ateşkesin ardından insani yardım için yola çıkan ilk gemi ise 17. 'İyilik Gemisi' oldu.

Türkiye'nin Gazze'ye umut taşıyan gemi, Mersin Limanı'ndan uğurlandı.

MERSİN'DEN GAZZE'YE UĞURLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 17 sivil toplum kuruluşunun destekleriyle hazırlanan 900 tonluk insani yardım malzemesini taşıyan gemi için 14 Ekim Salı günü Mersin Uluslararası Limanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

'Akdeniz' adlı 17. 'İyilik Gemisi', İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşmasının ardından dualarla denize açıldı.

ÜÇ GÜNLÜK YOLCULUK TAMAMLANDI

Üç gün süren yolculuğun ve yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından gemi, Gazze'ye en yakın nokta olan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na yanaştı.

Daha sonra gemideki insani yardım malzemeleri, Gazzelilere ulaştırılmak üzere indirilmeye başlandı.

GEMİDEKİ TÜM MALZEMELER İNDİRİLDİ

Türkiye'den Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan gemideki malzemelerin Mısır'ın El-Ariş Limanı'ndaki indirme işlemleri tamamlandı.

AFAD koordinasyonunda, 17 sivil toplum kuruluşunun destekleriyle hazırlanan 900 tonluk insani yardım malzemesi, 2 gün süren çalışmaların ardından gemiden tamamen indirildi.

YARDIM MALZEMELERİ GAZZELİLERE ULAŞTIRILACAK

Bebek maması, 'aç–tüket' gıda paketleri ve konserve ürünlerden oluşan yardımlar toplam 52 tıra yüklendi.

İnsani yardım malzemeleri, Mısır Kızılayı iş birliğiyle Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırılacak.

17. 'İyilik Gemisi' ise dönüş için El-Ariş Limanı'ndan ayrılacak.

NETANYAHU: REFAH SINIR KAPISI BİR SÜRE AÇILMAYACAK

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise Refah Sınır Kapısı'nın bir sonraki duyuruya kadar açılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, sınırın açılmasının Hamas'ın Gazze'deki İsrailli esirlerin cesetlerini iade etmesine bağlı olduğu vurgulanarak, Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda yeniden bir değerlendirme yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Sınır, ateşkesin bir parçası olarak Filistinlilerin her iki yönde hareket edebilmesi için açılacaktı, yardımların girişi için değil." ifadesi kullanıldı.