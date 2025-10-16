Abone ol: Google News

Türkiye'nin en mutsuz meslekleri belli oldu

Careerbliss tarafından çalışan memnuniyetine ilişkin yapılan son araştırma raporu yayınlandı. Rapora göre, Türkiye'nin en mutsuz meslekleri sıralamasında muhasebecilik, güvenlik görevlisi ve kasiyerlik ilk üç sırada yer aldı.

Yayınlama Tarihi: 16.10.2025 09:23
Türkiye'de iş hayatındaki çalışan memnuniyet seviyelerini meslek bazında inceleyen Careerbliss'in güncel araştırması yayımlandı.

Farklı sektörlerde görev yapan binlerce çalışan, iş memnuniyetini ölçen araştırmaya katıldı.

Hazırlanan listede, zirvedeki mesleklerin en çok gelir elde eden meslekler olması ise dikkat çekti.

İLK ÜÇ SIRA 

Rapora göre en mutsuz meslekler sıralamasında, muhasebecilik birinci sırada yer aldı. 

Güvenlik görevlileri ikinci sırada yer alırken, onu kasiyerlik takip etti. 

EN MUTSUZ MESLEKLER 

Türkiye'nin en mutsuz meslekler sıralaması ise şöyle:

1. Muhasebeci

2. Güvenlik Görevlisi

3. Kasiyer

4. Gözetmen

5. Sunucu

6. Saha Servis Mühendisi

7. Müşteri Hizmetleri Uzmanı

8- Hemşire

