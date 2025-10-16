Türkiye'nin en mutsuz meslekleri belli oldu Careerbliss tarafından çalışan memnuniyetine ilişkin yapılan son araştırma raporu yayınlandı. Rapora göre, Türkiye'nin en mutsuz meslekleri sıralamasında muhasebecilik, güvenlik görevlisi ve kasiyerlik ilk üç sırada yer aldı.