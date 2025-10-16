Türkiye'nin en mutsuz meslekleri belli oldu

Türkiye'de iş hayatındaki çalışan memnuniyet seviyelerini meslek bazında inceleyen Careerbliss'in güncel araştırması yayımlandı.
Farklı sektörlerde görev yapan binlerce çalışan, iş memnuniyetini ölçen araştırmaya katıldı.
Hazırlanan listede, zirvedeki mesleklerin en çok gelir elde eden meslekler olması ise dikkat çekti.
İLK ÜÇ SIRA
Rapora göre en mutsuz meslekler sıralamasında, muhasebecilik birinci sırada yer aldı.
Güvenlik görevlileri ikinci sırada yer alırken, onu kasiyerlik takip etti.
EN MUTSUZ MESLEKLER
Türkiye'nin en mutsuz meslekler sıralaması ise şöyle:
1. Muhasebeci
2. Güvenlik Görevlisi
3. Kasiyer
4. Gözetmen
5. Sunucu
6. Saha Servis Mühendisi
7. Müşteri Hizmetleri Uzmanı
8- Hemşire