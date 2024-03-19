Türkiye'nin göklerdeki gücü! Milli Muharip Uçak KAAN boyandı 21 Şubat'ta ilk uçuşunu gerçekleştiren milli muharip uçak KAAN'ın yeni halini Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) paylaştı.

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ensonhaber.com

Yerli ve milli savunma sanayiinde son yıllarda atılan tarihi adımlar, Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor..

Türkiye bir hedefine daha ulaştı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Muharip Uçağı KAAN, geçtiğimiz ay ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

İlk uçuşuyla Türkiye'de olduğu kadar dünyadan da büyük takdir toplayan KAAN, yenilendi..

KAAN'ın yeni hali

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), milli muharip uçak KAAN'ın yeni boyasını ve boyama aşamalarını sosyal medyadan paylaştı.

KAAN'ın yeni boyası ve boyama aşamalarına yer verilen görüntüler "Bizim için sanat" notuyla paylaşıldı.

Askeri statüdeki boyalar tercih edildi

KAAN için askeri statüdeki boyalar kullanıldı.

Gri renklerin hakim olduğu KAAN savaş uçağında, BOTEK üretimi ALPAR MIL-PRF-23377 Astar Boya ve MIL-PRF-85285 Poliüretan Son kat Uçak Boyaları tercih edildi.