Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında

Savunma sanayiinde Türkiye destanı...

Dünya, Türkiye'nin gururu, milli muharip uçak KAAN ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

ABD MEDYASI MERCEK ALTINA ALDI

Amerikan medyasından National Interest dergisi de KAAN'ı mercek altına aldı.

Dergide KAAN'ın analiz edildiği yazıda, teknik özellikleri sıralandı.

KAAN, Amerikan F-35 ve Rus SU-57 savaş uçakları ile karşılaştırıldı.

"TÜRKİYE 5'İNCİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI ÜRETEN ÜLKE"

Analizde, "Gövde ve kanat özellikleri, dahili silah yuvası, KAAN'ın hayalet uçak kapasitesini artırıyor, radara yakalanma riskini azaltıyor." ifadesi kullanıldı.

Milli muharip uçağın, yapay zeka destekli harp kabiliyetine sahip olduğu belirtildi.

KAAN ile Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı üretebilen dördüncü ülke olacağı vurgulandı.

"KAAN, TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİK BİLDİRİSİ"

Analizde, Ankara'nın F-35 programından çıkarılmasının ardından milli uçak projesini hızlandırdığı da hatırlatıldı.

Haberde, "KAAN, Türkiye'nin jeopolitik bildirisi" denildi.

Türk savunma sanayiinin giderek daha bağımsız hale geldiğinin altı çizildi.

KAAN'ın Türkiye'yi kendi kendine yeten ülke konumuna taşıyacağı ifade edildi.

Rus devlet destekli televizyon ağı RT'de de, Türkiye'nin savaş gemisi projelerine dikkat çekildi.

Ağın sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Kaçıranlar için...Türkiye, dünyanın en büyük uçak gemilerinden biri olacak yeni nesil savaş gemisi üretiyor." ifadesi kullanıldı, projenin ayrıntıları özetlendi.

ÜRETİMİ 2022'DE BAŞLADI

Beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ın üretim faaliyetlerine Mart 2022'de başlandı.

Yüksek manevra, düşük radar görünürlüğü, geliştirilmeye açık aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık, hassas hedefleme, birlikte çalışabilme gibi kabiliyetlere sahip KAAN'ın, Mayıs-Kasım 2022 tarihleri arasında komponent montajları tamamlandı.

Kasım 2022'de, son montaj hattı devreye alındı.

Aralık 2022 ve Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen yoğun sistem testlerinin devamında, 10 Şubat 2023'te planlanandan önce hangardan çıkışı gerçekleştirildi.

GEÇTİĞİMİZ YIL HAVALANDI

Ardından ilk motor çalıştırma, ilk yavaş taksi testleri yapılan KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024'te gerçekleştirdi.

KAAN, 6 Mayıs 2024'te ikinci kez havalandı.

KAAN, ikinci test uçuşunda 14 dakika havada kalarak, 10 bin feet irtifa ve 230 knot hıza ulaşmayı başardı.

KAAN'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Maksimum Seyir Hızı: 1,8 Mach

- İrtifa Tavanı: 55.000 ft

- Güç Limitleri : +9g/-3,5g

- Dahilî Silah Yuvası

- Süperseyir Kabiliyeti

- Düşük Radar İzi

- Çoklu Görev Profili

- Hava-Hava Kabiliyeti

- Hava-Kara Kabiliyeti