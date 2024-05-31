Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı kaza geçirdi Kocaeli'de Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

İHA

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı korkuttu...

TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil otobüsle çarpıştı.

Yaralandı

Kazada, otomobilde bulunan Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı.

Ekipler sevk edildi

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Durumu iyi

Alper Gezeravcı ve diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)