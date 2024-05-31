Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı kaza geçirdi

İHA
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı korkuttu...
TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil otobüsle çarpıştı.
Yaralandı
Kazada, otomobilde bulunan Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı.
Ekipler sevk edildi
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Durumu iyi
Alper Gezeravcı ve diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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