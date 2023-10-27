Türkiye'nin konuştuğu operasyon! Dilan Polat'ın ofisinden çuvallarca belge çıktı Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialar bulunan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'a ait iş yerlerinde yapılan arama sona erdi. Ataşehir'de bulunan ofisten çok sayıda belgeye ve bazı cihazlara el konuldu.

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DHA

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen isim Dilan Polat...

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları nedeniyle gündemin ilk sırasında yer alıyor.

Zenginliğini her seferinde sosyal medya üzerinden sergileyen Dilan Polat ve eşinin mal varlıklarına el konuldu.

MASAK tarafından incelemeye alınan Polat Ailesi'nin dün Ataşehir'de bulunan ofislerinde ise arama yapıldı.

15 şirkete baskın

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Dilan Polat ve Engin Polat'a ait iş yerlerine baskın düzenlendi.

Söz konusu kararın resmi belgede sahtecilik, suç islemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununu uygulamama suçlarından alındığı ortaya çıktı.

Öte yandan arama kararının Polat çiftinin dijital materyallerini de kapsadığı dolayısıyla çiftin ve çalışanların telefonlarına da el konulacağı öğrenildi. İş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve elektronik cihaza el konuldu.

Çift hakkında gözaltı kararı çıkmadı

El konulan malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekipleri tarafından araçlara yüklenerek götürüldü. Çift hakkında gözaltı kararı olmadığı öğrenildi.

Çiftin avukatları açıklama yaptı

Ataşehir'deki polikinlikte polisin arama çalışmaları sırasında avukat Vahit Kaya basın mensuplarına açıklama yaptı.

130 şubenin bulunduğu belirten Kaya "Şu anda şimdi basın yasağı var, gizlilik kararları var. Gözaltı kararı yok, herhangi bir şey yok. Sadece mali şube geldi, bazı evrakları almaya çalışıyor. Onlara yardımcı oluyoruz biz avukatlar olarak. Herhangi bir şey yok. Kendisi burada değil tabii ki yani, burası iş yeri. Personel telefonuna el koymaya çalışıyorlar, yüzlerce çalışanın telefonuna el konulmaz.

Yani dünyanın her yerinde avukatlık yapmış, o ülkelerde avukatının böyle bir uygulama görmedim. Yüzlerce çalışanın personelin telefonu el konulmaz. İçeride gerginlik... Ben yani böyle bir sistemi görmedim. Yüzlerce insan evine gidecek, telefonları yok. Annesi, babasıyla konuşamıyor şu anda" diye konuştu.

Son durum hakkında Bakan Tunç bilgi verdi

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise süreçle ilgili detayları paylaşmıştı.

Suç örgütlerine ve özellikle basında geniş yer bulan Polat ailesine yapılan operasyonlarla ilgili soruyu cevaplayan Tunç, MASAK raporları çerçevesinde soruşturmanın süratle tamamlanacağını belirtti.

Özellikle sosyal medyada yargının konuya duyarsız kaldığı yönündeki eleştirilere tepki gösteren Tunç, yargının her türlü suçun üstüne gittiğini kaydetti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)