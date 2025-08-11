Türkiye'nin milli uygulaması: NEXT Sosyal yeni özellikleriyle güncellendi

Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya girişimi...

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından geliştirilen NEXT Sosyal Teknofest, yerli ve milli sosyal medya platformu olarak kullanıma sunuldu.

EŞSİZ DENEYİMLER SÜRÜYOR

TEKNOFEST girişimcileri tarafından geliştirilen NEXT Sosyal, kullanıcılarına eşsiz deneyimler sunmayı hedefliyor.

KULLANICI SAYISI ARTIYOR

Sosyal ağ kategorisinde kısa sürede en çok indirilen uygulamalar arasında üst sıralarda yer alan NEXT, kullanıcı sayısındaki hızlı artışla dikkat çekti.

Platform; haber, yaşam, teknoloji ve güncel konulara dair içerik sunmasının yanı sıra metin, görsel, video ve anket formatlarında paylaşım imkânı sağlıyor.

YENİ ÖZELLİKLERLE GÜNCELLENDİ

NEXT Sosyal, geçtiğimiz günlerde yeni bir güncellemeyle kullanıcı deneyimini iyileştirdi.

TEKNOFEST'TE sürpriz bir şekilde tanıtılan ve kısa sürede yüz binlerce kullanıcıya ulaşmayı başaran platform, küçük ama etkili değişikliklerle uygulamayı daha erişilebilir hâle getirdi.

İKİ TEMEL YENİLİK ÖN PLANA ÇIKIYOR

2N Medya Anonim şirketi bünyesinde geliştirilen NEXT Sosyal’in son sürümünde, iki temel yenilik ön plana çıkıyor.

İlki, giriş ve kayıt ekranlarının sadeleştirilmesi ve daha kullanıcı dostu bir tasarıma kavuşturulması.

Bu sayede yeni kullanıcıların uygulamaya katılımı daha kolay hâle gelirken, mevcut kullanıcılar için de arayüz deneyimi iyileştirildi.

İkinci yenilik ise uygulama içi işlemlerin hızlandırılması ve güvenliğin artırılması.

Yeni sürümle birlikte kullanıcılar, hesaplarına daha hızlı ve güvenli şekilde erişebilecek, işlemlerini uygulama üzerinden doğrudan gerçekleştirebilecekler.

"GÜNCELLEMELERİ UNUTMAYIN"

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından NEXT Sosyal güncellemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bayraktar paylaşımında "NEXT'te geliştirmeler devam ediyor, güncellemeyi unutmayın! #NEXT'te gelecek var." ifadelerini kullandı.

WHATSAPP'A ALTERNATİF UYGULAMA

NEXT Sosyal ile birlikte tanıtılan, uçtan uca şifreleme desteği sunan mesajlaşma uygulaması NEXT de platformun ekosistemini büyütmeye devam ediyor.

WhatsApp benzeri bu yapı ile birlikte, Next markası sosyal medya ve mesajlaşma alanlarında entegre bir alternatif sunmayı hedefliyor.

NEXT HIZLA YAYILIYOR

Kısa sürede yarım milyon kullanıcıya ulaşan platform, daha önce veri güvenliği, yerli algoritma yapısı ve özgün içerik teşvikleriyle gündeme gelmişti.

NEXT Sosyal, kullanıcı etkileşimlerini önceleyen yapısıyla özellikle genç kitle arasında hızla yayılıyor.