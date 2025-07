Türkiye'nin yerli sosyal ağı NEXT Sosyal: Üye sayısı her dakika artıyor TEKNOFEST girişimcisi gençler tarafından geliştirilen Türkiye'nin yerli ve milli sosyal ağı NEXT Sosyal'de, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın paylaşımı sonrasında binlerce yeni üyelik açıldı.

Batı merkezli sosyal medya platformları dezenformasyonun merkezi haline geldi. Aynı zamanda Türk-Müslüman değerlerinin çok uzağında kalan bu platformlarda üst üste yaşanan skandallara son olarak X'in yapay zekası Grok'un küfürlü paylaşım skandalı eklendi. Türkiye'de uzun süredir bu mecralara alternatif için devam eden çalışmalar neticesinde müjde, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan geldi. YERLİ PLATFORM NEXT SOSYAL Bayraktar, yerli sosyal medya uygulaması NEXT Sosyal'i tanıttı. Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, platformun TEKNOFEST girişimcisi gençler tarafından geliştirildiğini belirterek, açık kaynak Mastodon temelli platformun beta sürümüyle yayında olduğunu kaydetti. NEXT Sosyal, kısa sürede en çok indirilen uygulamalar arasına girdi. Ailece TEKNOFEST Sosyal'de olduklarını aktaran Bayraktar, "TEKNOFEST ruhunun buluşma noktasına bütün gönüllülerimizi ve yarışmacılarımızı bekliyoruz." ifadesini kullandı. "Sosyal Ağ" kategorisinde yer alan ücretsiz uygulamalar listesinde yerli sosyal ağ NEXT Teknofest Sosyal, son dönemde en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu. YERLİ YAPAY ZEKA T3 AI'YI DA KULLANIYOR Haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içerik paylaşımlarının yapıldığı yerli bir sosyal medya platformu olan NEXT Teknofest Sosyal'de kullanıcılar, aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar iş birliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'yı da kullanabiliyor. Türkçe dil modeli, kendisini etiketleyerek yapılan paylaşımlara hızlı bir şekilde cevap vererek kullanıcılarla etkileşime geçiyor. NEXT SOSYAL BÜYÜYOR Popülerliği her geçen saat artan NEXT Sosyal'de hesaplar art arda açılıyor. Hesap açanlar arasında resmi kurumlar ve bürokratlar da yer alıyor. Bu kapsamda ilk hesap açan valiliklerden biri Eskişehir Valiliği oldu. Eskişehir'e daha sonra diğerleri de eklendi. "HEYECAN VERİCİ DENEYİM" Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz de hesap açtığını, yaptığı X paylaşımı ile duyurdu. Karagöz, "Ülkemizin gururu Teknofest mühendisleri tarafından geliştirilen NEXT Sosyal, yeni bir dijital mecra olarak karşımızda.. Öyle anlaşılıyor ki, her geçen gün geliştirilen bu mecra, yakında ‘all-in-one app’ özelliğiyle heyecan verici bir deneyime dönüşecek." ifadelerini kullandı. HASAN DOĞAN DA KATILDI Hesap açanlar arasında Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da vardı. Doğan da hesap linkini X'te paylaşarak, yeni sosyal medya platformunun hayırlı olmasını diledi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de NEXT Sosyal'de hesap açtığını duyurdu. Şahin, "Ben de Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya platformu Next Sosyal’deyim artık." ifadelerini kullandı. ENSONHABER.COM DA NEXT SOSYAL'DE Ensonhaber.com olarak biz de yerli ve milli sosyal platform NEXT Sosyal'de yerimizi aldık. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri anlık paylaştığımız NEXT Sosyal hesabımızı takip etmek için bu linke tıklayabilirsiniz. Gündem Haberleri Abdulkadir Uraloğlu gençlere seslendi: Hayallerinizde mütevazı olmayın, gelecek sizlersiniz

