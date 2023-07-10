Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD Başkanı Biden'dan yeni açıklama CNN'e mülakat veren ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin F-16 modernizasyonu talebi ve Yunanistan'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye F-16 satışı konusunda yeşil ışık yakarak olumlu yöndeki fikrinin değişmediğini ancak ABD Kongresi'nden onay alması gerektiğini aktaran ABD Başkanı Joe Biden'ın bunun için için formül arayışında olduğu iddia edilmişti.

Biden, CNN'den Fareed Zakaria'ya verdiği mülakatta bu konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ve Yunanistan'ın F-16 modernizasyonu talebine işaret eden Biden, "Türkiye, F-16'ların modernizasyonunu istiyor. Ayrıca Yunanistan Başbakanı (Kiryakos Miçotakis) da yardım istiyor. Ben, açıkçası Türkiye ve Yunanistan'ı askeri kapasite açısından güçlendirdiğimiz ve İsveç'i NATO'ya kabul ettiğimiz bir konsorsiyum oluşturmaya çalışıyorum. Ancak bu süreç henüz bitmedi" ifadelerini kullandı.

Biden ayrıca İsveç'in NATO üyelik başvurusuna da değinerek bu ülkenin ittifaka en yakın zamanda katılacağına inandığını söyledi.

Erdoğan ile yüz yüze görüşecek

ABD Başkanı Biden, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 10-12 Temmuz tarihlerinde icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirecek.