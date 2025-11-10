Türkiye'yi yağışlı günler bekliyor: Sıcaklık mevsim normellerinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, önümüzdeki hafta Türkiye genelinde hava koşulları değişkenlik gösterecek.

Ülkenin büyük kısmı parçalı bulutlu geçerken Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında yerel sağanaklar devam edecek; iç ve doğu kesimlerde ise güneşli hava hakim olacak.

BAZI BÖLGELERDE YEREL YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK

10 Kasım Pazartesi günü, ülke genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili.

Marmara ve Ege kıyılarında yerel yağışlar görülecek.

İç Anadolu ve Karadeniz'in açık ve güneşli olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu ülkede en sıcak bölge olacak.

YAĞIŞLAR YOĞUNLAŞIYOR

11 Kasım Salı günü yağışlar yoğunlaşacak; Batı Ege ve Marmara'nın iç kesimleri gök gürültülü sağanak alacak.

Doğu Karadeniz'in parçalı bulutlu ve puslu olması beklenirken, sıcaklıkların 1-3 derece artacağı tahmin ediliyor.

YEREL YAĞIŞLAR VE SİS ETKİLİ OLACAK

12 Kasım Çarşamba günü, parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Marmara ve İç Anadolu batısının yerel yağışlı, Karadeniz'in doğusunun az bulutlu ve yüksek kesimlerde sisli olacağı öngörülüyor

Güneydoğu bölgesinin ise güneşli ve sıcak olacağı düşünülüyor.

EGE VE AKDENİZ'DE YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

13 Kasım Perşembe günü yağışlar azalacak ancak Ege kıyıları ve Akdeniz'in yer yer sağanaklı olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu açık geçerken, Marmara'da bulutlu olması ve gece saatlerinde nem artışı yaşanması bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

14 Kasım Cuma günü ise ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Marmara ve Karadeniz'in batısı yerel yağışlı olacak; Güneydoğu ve İç Anadolu'nun doğusunu ise güneşli bir hava bekliyor.

Sıcaklıkların ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİN HARİTALARI:

10 Kasım Pazartesi:

11 Kasım Salı:

12 Kasım Çarşamba:

13 Kasım Perşembe:

14 Kasım Cuma: