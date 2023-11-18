Tutuklanan Bahar Candan ve Nihal Candan'ın annesi isyan etti: Kızlarımın hiçbir suçu yok Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen Candan kardeşlerin annesi, karara tepki gösterdi. Anne Umut Candan, "Çok büyük bir hata yapılıyor. İlahi adalet, hakim ve savcılara güveniyorum" dedi.

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Sosyal medyada lüks hayat ve para şovları mercek altında.

Dilan Polat ve Engin Polat ile başlayan soruşturma genişletilerek diğer fenomenlere de sıçradı.

Polat ailesinin ardından Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler ekiplerin radarına girdi.

Tutuklandılar

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçundan gözaltına alınan Candan kardeşler geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne Candan isyan etti

Kız kardeşlerin annesi Umut Candan da konuya ilişkin 2. Sayfa programına konuştu.

Programa bağlanan anne Candan, kızlarının tutuklanmasına tepki göstererek isyan etti.

"Çok büyük bir hata yapılıyor"

Candan şu ifadeleri kullandı:

Türk adaletine sonsuz güveniyorum. Benim çocuklarımın üzerinden ne para girişi ne de para çıkışı olmadı. Çok büyük bir hata yapılıyor. İlahi adalet, hakim ve savcılara güveniyorum. Benim çocuklarımın tek suçu o yemekte bulunmak. Onun dışında kızlarımın hiçbir suçu yoktur. En kısa sürede çıkacaklarını biliyorum.

"Dolaptan bir ceviz alacakları zaman bile sorarlar"