Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025/26 sezonu için Monako’da gerçekleşecek olan kura çekimi için heyecan dorukta.

Devler Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde eden temsilcimiz Galatasaray, kura çekiminde 36 takım arasında yer alacak.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen kura seçimiyle birlikte temsilcimiz Galatasaray’ın rakipleri belli olacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar ligi kura çekimi hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025/26 sezonu için lig aşaması için yapılacak olan kura çekimi için nefesler tutuldu.

Kura çekimi, 28 Ağustos Perşembe günü saat 19.00’da Monako’da gerçekleştirilecek ve geçtiğimiz yıl uygulanan sisteme göre yapılacak. Galatasaray'ın rakiplerinin belli olacağı kura çekimi TRT 1'den canlı yayınlanacak.