Ufuk Bayraktar cephesinden ilk açıklama: Menajer ve ağabey Uğur Bayraktar ilk kez konuştu

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, bir süredir "haraç isteme" iddialarıyla gündemdeydi...

Geçtiğimiz gün 'haraç isteme' iddiaları ile gündeme gelen oyuncu Ufuk Bayraktar'ın menajeri ve ağabeyi Uğur Bayraktar da yaşanan olaylar sonrası ilk kez ENSONHABER'e konuştu.

Ağabey Bayraktar yaşanan olayın tamamen Ufuk'un kariyerine zarar verme sebebiyle yapıldığını söyledi.

Uğur Bayraktar açıklamasında şöyle dedi:

"UFUK ÇOCUKLARI DÜŞÜNEREK HAREKET ETTİ"

Olay 2-3 ay önceki mevzu. Mahallede iş bulamayan, adli sicil kaydı olan genç çocuklar var. Ufuk, "Bu çocukları işe alalım, hem onlar iş yapsınlar, topluma kazandıralım hem de senin mekanını kollasınlar" diyor. Konu tamamen buydu. Ufuk tamamen iyi niyetli ve mahallede işsiz olan gençleri düşünerek hareket etti. Suça karışmasınlar, topluma kazandırılsınlar diye.

"UFUK BÖYLE BİR İNSAN DEĞİL"

Bu konuşma da 2-3 ay önce oldu. Tartışma görüntüleri ise başka bir güne ait. Ama kötü niyetli davranıp sanki o görüntüler diğer tartışmanın görüntüleriymiş gibi servis edildi.



İlk başta 25 bin sonra 10 bin dediler. Allah yalan haber yapanların ayağına dolanıyor. Bu iftiracıların ekonomiden de haberleri yok. 10 bin TL haraç mı olur.



Biz 10 bini gittiğimiz mekanlarda bahşiş diye bırakıyoruz. Bu bile olayın yalan olduğunu gösteriyor. Orası bizim sürekli oturduğumuz komşumuz. Birkaç dükkan yanmız.



Yıllardır birbirimizi tanırız, Ufuk'u tanırlar. Bu denilenlerin olması imkansız. İddia edildiği gibi ortada haraç isteme gibi bir durum yok, olamaz. Ufuk zaten böyle bir insan değil.

"YEDİ YIL ÖNCE YİNE İFTİRA ATTILAR"

Bu başımıza gelen ilk yalan ve iftira değil. Sürekli Ufuk'un kariyerine ilişkin olumsuz haberler yapılıyor. Hatta "Oynadığı rolleri çok benimsiyor, gerçek hayatta öyle yaşıyor" diyenler bile oldu.



Yedi yıl önce başka bir mekanda tartışma esnasında başka biri şişe fırlatıyor, o şişede sekerek bir kadının başına denk geliyor. Kadın olayın kaza olduğunun farkında, şikayetçi olmuyor. Ama kötü niyetli insanlar 'Ufuk kadının başında şişe kırdı' diye haber yapıyor.



Ufuk kadının başında şişe kırmaz ama kadının başında şişe kırmaya kalkana tepki verir. Bunlar bizim kitabımızda yazan şeyler değil. Bir kadına şiddet uygulamak diye.

BABA YADİGARI TABANCASI OLMASAYDI, UFUK ARAMIZDA DEĞİLDİ"