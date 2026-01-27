Uğur İbrahim Altay: Konya'da 680 kilometre bisiklet yolu var

- Konya'da 680 kilometre bisiklet yolu bulunuyor.
- Altay, Avrupa Bisiklet Şampiyonası'nın Konya'da yapılacağından ve kente bisikletin entegre edilmesi için çaba gösterdiklerinden bahsetti.
- Bisiklet yollarının artırılmasıyla, şehirde bisiklet kullanımını teşvik etmeye devam edeceklerini belirtti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'nın sunduğu 'Son Durum' programına konuk oldu.
Konya'ya gelenlerin "sakin ve temiz şehir" tanımlamasından bahseden Altay, yapılan bisiklet yolunu da anlattı.
Konya'da 680 kilometre bisiklet yolu olduğundan bahseden Altay, "Konya anlatılmaz bir şehir" dedi ve şöyle devam etti;
"KONYA STANDARTI ÇOK YÜKSEK BİR ŞEHİR"
"Konya aslında standardı çok yüksek bir şehir. Birçok manada kategorize etseniz en başlarda yer alacak bir şehir. Ama yeteri kadar kendimizi ifade edebiliyor muyuz derseniz, herhalde edemiyoruz.
Bunun en iyi örneklerinden birisi de bisiklet yolu meselesi. Söyleyince insanlar hayrete düşüyor. Konya'da şu anda mevcut, kullanılabilir 680 kilometre bisiklet yolu var.
Ama biz onu metre metre kendilerine harita üzerinden gösterebiliriz. Çünkü bu uzun süredir Konya Büyükşehir Belediyesi'nin üzerinde uğraştığı, ulaşım aracı olarak bisikletin kullanılmasına dönük bir stratejinin parçası.
Tabii coğrafyanın verdiği bir fayda da var. Dolayısıyla biz Büyükşehir olarak yapmış olduğumuz bütün caddelerde mutlaka bisiklet yolunu yapmaya gayret ediyoruz.
Hatta Türk Standartları Enstitüsü ve Çevre Bakanlığımız, bisiklet yolunu literatüre geçirirken önce Konya'ya gelip Konya'daki uygulamayı, renk örneğini, işaretlemeyi de dikkate alarak bir standart oluşturuldu.
Bir de hepimizde aslında geçmişten itibaren bir bisiklet kullanımı vardır. Yani çocukluğumuzda en büyük hayalimiz bir bisiklet sahibi olabilmekti. Konyalılar bisiklete de "velesbit" derler, bisiklet demezler.
Onun için bisiklet kullanımının artırılmasıyla ilgili yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bir taraftan bisiklet yollarının birbirine bağlanması, entegre edilmesi, işaretlenmesi...
Elektrikli ve kiralanabilir bisikletlerle özellikle öğrencilerin bisiklet kullanımını artırmaya gayret ediyoruz.
Bir bisiklet tramvayımız var, Türkiye'ye ve dünyaya örnek. Bisikletinizle binebildiğiniz bir güzergahta...
"YOLLAR SADECE ARAÇ KULLANICILARINA AİT DEĞİL"
Program dahilinde tekrar tramvaya binip gideceği yere kadar gidip oradan devam edebiliyor. Bugünlerde yeni bir veledrom (bisiklet) müzesi açtık, özellikle çocukların tekrar ilgisinin oluşmasıyla ilgili.
Ve ben bütün programlarımızda şunu ifade ediyorum: Yollar sadece araç kullanıcılarına ait bir yapı değil. Şehirde yaşayan yayalara, bisiklet kullanıcılarına, işte çocuk arabası kullanan annelere aslında bir saygı gerektiren bir yapının içindeyiz. Ve bisikleti burada konumlandırmaya çalışıyoruz.
Ayrıca son 3 yıldır çocukların bisikletle okula gitmelerini sağlayabilmek için Emniyet Müdürlüğümüzle yaptığımız bir uygulama var. Okullarımızda, pilot okullarımızda çocuklara aynı servis saatinde olduğu gibi saatler veriyoruz. Diyor ki; 'Saat 07.00'de seni alacağız, 07.02'de, 07.05'te, 07.07'de...'
Evin önüne bisikletle gelen çocuğu bir konvoy eşliğinde okula bisikletle götürüyoruz. Özellikle ortaokul çağındaki çocuklar...
Aslında bunu korumasız yapmamız lazım işin doğrusu; zabıta ya da trafik polisi olmadan çocukların bu seyahati kendilerinin yapmaları gerekiyor ama maalesef şu andaki trafik kültürümüz buna el vermediği için biraz da canlar çok kıymetli. Onun için pilot olarak bunu geliştirmeye gayret ediyoruz.
"KONYA TÜRKİYE'NİN İLK BİSİKLET VELEDROMUNA SAHİP"
Konya aynı zamanda Türkiye'deki ilk bisiklet veledromuna sahip şehir, Gençlik Spor Bakanlığımızın yaptığı. Bugünlerde de 1 ve 5 Şubat arasında Avrupa Bisiklet Şampiyonası Veledrom'da, Konya'da gerçekleşecek. Dolayısıyla hayatımızın bir parçasını bisiklet oluştursun diye çaba sarf ediyoruz.
Yine özellikle ana yollarımızda, yaya üst geçitlerimizde bisikletle karşıdan karşıya geçebileceğiniz üst geçitlerimiz var. Dolayısıyla şehrin her yerinde bir ulaşım aracı olarak bisikletin kullanılmasıyla ilgili bir gayret gösteriyoruz. Belediye başkanlarımızı sizin aracılığınızla bir Konya'ya davet edip, yerinde fiziki olarak gösterebiliriz. Bu konuda çalışmaya devam edeceğiz.
Yani belki Konya'ya biçilmiş bir kaftan var. Konya'yı sürekli ona yerleştirmeye çalışan bir grup var. Ama Konya, Hazreti Mevlana'nın şehri, hoşgörünün başkenti ve bir başkent; 200 yıl başkentlik yapmış bir şehirden bahsediyoruz.
"BİR ŞEHİR KÜLTÜRÜ VAR"
Şehir kültürü olan, 10 bin yıldır şehir hayatını devam ettirebilmiş dünya üzerindeki ender yerleşim yerlerinden birisi. Dolayısıyla bir şehir kültürü var ve bu kültür belediyecilikte de geçmişten itibaren yansımış. Ve biz hep üzerine koyarak gitmişiz Çağlar Bey.
Yani hiç kimse gelip de "Bu duvarı yıkayım, yeniden yapayım" dememiş. Konya'nın en büyük şanslarından birisi o. Her gelen başkan, bir öncekinin işini devam ettirerek başlamış."