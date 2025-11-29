Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Kaptan drone saldırısı ihbarında bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz açıklarında yabancı menşeli KAIROS ve VIRAT adlı tankerlerde yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, ilk andan itibaren tüm birimlerin koordineli şekilde harekete geçtiğini belirterek, gemilerle sürekli irtibat kurulduğunu söyledi.

KAIROS GEMİSİNDEKİ 25 DENİZCİ KURTARILDI

Olayın ardından tüm ekiplerin teyakkuz haline geçtiğini belirten Uraloğlu, Kandıra açıklarında bulunan KAIROS adlı tankerde ilk müdahalenin hızlı şekilde yapıldığını ifade etti. Gemide bulunan 25 denizcinin yangın sırasında sağ salim kurtarılarak botlara ve ardından karaya çıkarıldığını söyleyen Bakan, hiçbir mürettebatta yaralanma ya da sağlık sorunu bulunmadığını aktardı.

KAIROS’taki yangının tamamen sönmediğini belirten Uraloğlu, “Dıştaki yangın söndürüldü ancak gemi içindeki yangına daha kontrollü müdahale ediliyor” dedi. Tankerlerin boş olmasının büyük bir facianın önüne geçtiğini vurgulayan Uraloğlu, Kıyı Emniyeti ekiplerine başarılı müdahaleleri nedeniyle teşekkür etti.

VIRAT GEMİSİNDEN DRONE SALDIRISI İHBARI

Bakan Uraloğlu, olayın yaşandığı ikinci gemi olan VIRAT hakkında da bilgi verdi. Gemide bir patlama ya da yangın yaşanmadığını belirten Uraloğlu, kaptanın “drone saldırısı” ihbarı yaptığını söyledi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik botlarının bölgeye yönlendirildiğini aktaran Bakan, gemi mürettebatının tahliye talebinde bulunmadığını ifade etti.

Her iki geminin de yapılacak teknik incelemelerin ardından uygun limanlara çekileceğini belirtti.

"TEKERRÜR ETMEMESİ İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

Olayların Türkiye karasularında değil, münhasır ekonomik bölgede meydana geldiğine dikkat çeken Uraloğlu, tüm ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürecin takip edildiğini vurguladı: “Deniz trafiğinin ve güvenliğinin sağlanması için üzerimize düşeni yapacağız. Benzer olayların yeniden yaşanmaması için tüm muhataplarla temas halindeyiz”