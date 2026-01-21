Ülke genelinde sıcaklık kademeli olarak yükseliyor: Yağışlar azalacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye soğuk havanın etkisi altına giriyor.

Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, bugünden itibaren kademeli olarak artmaya başlıyor.

Özellikle batı ve iç kesimlerde ılık bir hava görülürken, doğu bölgelerde soğuk hava daha uzun süre etkili olacak.

TÜRKİYE BUGÜN ÜŞÜYECEK

Bugün, ülke genelinde soğuk hava hakim olacak.

Özellikle iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde sıcaklıklar, -10 ila -2 derece seviyelerine kadar düşüyor.

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar yağışı, yüksek kesimlerde yoğun kar bekleniyor.

Marmara ve Ege'de parçalı bulutlu, yer yer sisli hava görülecek.

Sıcaklıklar kıyılarda 0 ile 10 derece arasında değişecek.

Güneydoğu Anadolu'da nispeten daha ılıman bir hava hissedilecek.

Kuvvetli soğuk, buzlanma ve don uyarısı ise devam ediyor.

KUVVETLİ FIRTINA UYARISI YAPILIYOR

Perşembe günü, soğuk hava kuzey ve doğu kesimlerde sürerken, batı bölgelerde havanın ılıyacağı düşünülüyor.

İç Anadolu ve Karadeniz'de -5 ile 5, Doğu Anadolu'da -15 dereceye varan düşük sıcaklıklar görülmesi bekleniyor.

Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında yağış görüleceği ve sıcaklıkların 5 ile 12 derece civarına yükseleceği, Güneydoğu'da daha yumuşak hava yaşancağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın yer yer kuvvetli eseceği, fırtına uyarılarının etkili olacağı belirtiliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Cuma günü batı ve iç kesimlerde sıcaklıkların -2 ile 10 derece seviyelerinde olması bekleniyor.

Kar yağışı doğu bölgelerde devam ederken, batıda yağmur ve karla karışık yağış öngörülüyor.

Marmara ve Ege'de 5 ile 14, Akdeniz'de 10-16 derece aralığında sıcaklıkların hakim olacağı, yer yer sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNE YÜKSELECEK

Cumartesi günü sıcaklıkların artacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarına yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların batı bölgelerde 5 ile 15, iç kesimlerde 0 ile 10, doğuda ise hala -5 ile 5 derece seviyelerinde olması bekleniyor.

Yağışların azalacağı; kıyı kesimlerde hafif yağmur, iç ve doğuda ise parçalı bulutlu hava yaşanacağı öngörülüyor.

YAĞIŞLAR BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALACAK

Pazar günü, sıcaklıkların batı ve güneyde 10 ile 18 dereceye kadar çıkacağı, iç kesimlerde 5 ile 12, doğuda 0 ile 10 derece aralığına yükseleceği tahmin ediliyor.

Yağışların büyük ölçüde sona ereceği; genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli aralıklar görüleceği düşünülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

21 Ocak Çarşamba:

22 Ocak Perşembe:

23 Ocak Cuma:

24 Ocak Cumartesi:

25 Ocak Pazar: