Ülke genelinde sıcaklıklar artıyor: Yağışlar sürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, genel olarak mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar hakim olacak, ancak yağışlı bir dönem yaşanacak.

Batı ve güney bölgelerde yağmur, iç ve doğu kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR DEVAM EDİYOR

Bugün, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Özellikle Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale, Balıkesir, Konya, Karaman, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinde aralıklı yağış görülecek.

Yağışlar kıyılarda sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Sıcaklıklar batı ve kuzey kesimlerde 3-5 derece artarken, doğuda daha düşük değerler hakimiyet gösterecek.

YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Perşembe günü, birçok bölgede güneşli ve parçalı bulutlu geçişler bekleniyor.

Ancak doğu ve güneydoğu ile Karadeniz'in bazı kesimlerinde yağışın devam edeceği öngörülüyor.

Sıcaklıkların genel olarak önceki güne göre hafif artış göstereceği, iç kesimlerde 5-12 derece, kıyılarda 10-18 derece aralığına yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Yağışların daha yerel ve hafif şekilde ve yüksek rakımlarda kar yağışı görüleceği düşünülüyor.

SICAKLIKLAR YÜKSELECEK

Cuma günü ülke genelinde bulutluluk artıyor, özellikle batı ve iç bölgelerde yağmur, doğuda kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, birçok yerde 10-20 derece bandına yaklaşacağı öngörülüyor.

Yağışın kuzeydoğu ve doğuya kayacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR AZALACAK

Cumartesi günü havanın daha ılıman; batı ve güneyde güneşli, iç ve doğuda parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı olması bekleniyor.

Sıcaklıkların en yüksek seviyelerine ulaşacağı öngörülüyor.

Yağışların azalacağı, ancak Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yerel kar yağışının mümkün olduğu düşünülüyor.

SICAKLIK ARTACAK, YAĞIŞLAR DURACAK

Pazar günü genel olarak ılıman ve mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor.

Ülke genelinde parçalı bulutlu, yer yer güneşli bir havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Yağışların büyük ölçüde sona ereceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 3-6 derece, diğer yerlerde 1-3 derece normallerin üzerinde seyredeceği düşünülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

11 Şubat Çarşamba:

12 Şubat Perşembe:

13 Şubat Cuma:

14 Şubat Cumartesi:

15 Şubat Pazar: