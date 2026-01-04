Ülke genelinde soğuk hava hakim: Birçok ilde kar etkisini sürdürüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye'de kış şartları hakim olmayı sürdürecek.

Ülke genelinde soğuk hava etkili olurken, batı ve kıyı bölgelerde hafif ısınma gözlense de iç ve doğu kesimlerde düşük sıcaklıklar ve don riski devam ediyor.

SOĞUK HAVANIN ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Pazar günü kıyı bölgelerde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, iç kesimlerde soğuklar sertleşiyor.

İstanbul ve İzmir'de 14-17 ve Antalya'da 15-18 derece civarı sıcaklıklar öngörülüyor.

Doğu Anadolu'da ise sıcaklıkların -10 dereceye kadar düşeceği düşünülürken, Erzurum gibi illerde -15 ile -5 derece arası değerlerin hakim olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR SIFIRIN ALTINDA SEYREDECEK

Pazartesi günü batı bölgelerde güneşli bir hava hakim olacak.

Marmara ve Ege'de sıcaklıklar 15-18 dereceye çıkarken, iç Anadolu'da 5-10 derece civarında, doğuda ise sıfırın altında seyredecek.

Yağış beklenmiyor, ancak doğu illerde kar etkili olacak.

KIYI BÖLGELERDE ILIK HAVA HAKİM OLACAK

Salı günü ülke genelinde güneşli ve parçalı bulutlu havanın devam edeceği tahmin ediliyor.

Kıyı şeridinde 15-20 derecelere yaklaşan sıcaklıklar öngörülürken, iç kesimlerde 10 derece civarı, doğuda -10 derecelere varan soğukların sürmesi bekleniyor.

KIŞ HAVASI HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Çarşamba günü benzer hava koşullarının hakim olacağı tahmin ediliyor.

Batıda hafif bulutlanmalarla sıcaklıkların 15-18 derece, iç bölgelerde 8-12 derece, doğuda ise eksi değerlerde olması bekleniyor.

Yağışsız bir gün olacağı düşünülüyor.

SICAKLIKLAR DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Perşembe günü doğu kesimlerde soğuk havanın zirve yapacağı düşünülüyor.

Erzurum ve çevresinde -20 dereceye yaklaşan sıcaklık değerleri, İç Anadolu'da 0-5 derece, kıyılarda ise 10-15 derece civarında sıcaklıklar öngörülüyor.

Parçalı bulutlu havanın ülke genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

