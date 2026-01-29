Ülke genelinde yağışlı ve soğuk hava devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde yoğun bulutlanma hakim.

Özellikle iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, batı ve kıyılarda ise yağmur etkili görünüyor.

BATI VE İÇ BÖLGELERDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Bugün Batı bölgeler ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak.

Sıcaklıklar batıda 10-18 derece, iç ve doğuda 0-10 derece civarında seyrediyor.

Bazı bölgelerde kuvvetli yağış uyarısı var.

SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ GÖRÜLECEK

Cuma günü Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar geçişi bekleniyor.

Batı ve güneybatıda sağanak devam ederken, sıcaklıklarda hafif düşüş öngörülüyor.

Yüksek bulutluluk oranı ve yer yer sisli hava görüleceği düşünülüyor.

KAR YAĞIŞI BİRÇOK BÖLGEDE ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Cumartesi günü soğuk havanın etkisi artıracağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Batı bölgelerde yağmurun azalacağı, sıcaklıkların ise genel olarak mevsim normalleri civarına gerileyeceği öngörülüyor.

DOĞUDA DÜŞEN SICAKLIK, BATIDA YÜKSELECEK

Pazar günü kar yağışının doğu ve iç kesimlerde devam edeceği, batıda ise havanın açılacağı tahmin ediliyor.

Marmara ve Ege'de parçalı bulutlu, yer yer güneşli bir hava öngörülüyor.

Sıcaklıkların doğuda düşük seyretmesi, batıda ise hafif yükseliş göstermesi bekleniyor.

YAĞIŞLAR YENİ HAFTAYLA BİRLİKTE AZALACAK

Pazartesi günü yağışların azalacağı düşünülüyor.

Kuzey ve doğu kesimlerde hafif kar yağışı sürerken, batı ve güneyde çoğunlukla bulutlu ama yağışsız bir havanın hakim olması bekleniyor.

Sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri üzerinde, kuzey ve iç bölgelerde normallere yakın, doğuda normaller civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

29 Ocak Perşembe:

30 Ocak Cuma:

31 Ocak Cumartesi:

1 Şubat Pazar:

2 Şubat Pazartesi: