Ülkede sıcaklık mevsim normallerinde: Bazı bölgelerde sağanak etkisini sürdürecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre sıcaklıklar, batı ve güney bölgelerde 25 dereceye kadar çıkarken, doğu illerinde daha serin bir hava hakim olacak.

Ancak güney ve iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak.

YEREL YAĞIŞLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bugün yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim.

Batı bölgelerde güneşli geçecek günde, sıcaklıkların 18-25 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Güney ve iç kesimlerde (Adana, Mersin, Konya civarı) yerel gök gürültülü sağanaklar görülecek.

Doğu Anadolu'da 0-5 dereceye kadar düşen değerlerle soğuk hava ve karla karışık yağmur etkili.

Karadeniz Bölgesi'nde 14-18 derece sıcaklık, hafif yağışlar görülecek.

YAĞMUR GÜNEYDOĞUDA GÖRÜLMEYE BAŞLANACAK

Çarşamba günü sıcaklıklar yükseliyor.

Güney Akdeniz ve Ege'de 23-27 dereceye varan değerler beklenirken, Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un 20-22, Bursa'nın ise 22 dereceyi göreceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu'daysa Ankara'da havanın 19-21 derece ve parçalı bulutlu olacağı öngörülüyor.

Yağışlar güneydoğuya kayıyor; Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa çevresinde kuvvetli sağanak riski bulunuyor.

Doğu illerde soğuk devam ediyor, Kars-Ardahan -2 ile 4 derece aralığında seyredecek.

ÜLKENİN BİR TARAFINDA GÜNEŞ AÇARKEN, BİR TARAFINDA KAR YAĞACAK

Perşembe günü ise ülke genelinde en sıcak günlerden biri.

Akdeniz Bölgesi'nde Antalya 25 derece, Adana 27 derece; Ege'de İzmir 24 derece sıcaklık görülecek.

İç kesimlerde sağanaklar artıyor, Ankara 20 derece civarı gök gürültülü yağışlı.

Marmara'da hafif rüzgarlı, sıcaklıklar 18-22 derece, Karadeniz'de Samsun 20 derece, Trabzon 15 derece olacak.

Doğu Anadolu'da serinleme, Van 5 derece, hafif kar yağışı mümkün.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Cuma günü yağışlı sistem, iç ve doğu bölgeleri etkisi altına alıyor.

Güneyde Antalya'da 23 derece sıcaklık ve kuvvetli sağanak; İç Anadolu'da Konya'da 20 derece sıcaklık ve dolu riski bekleniyor.

Batı illerde güneşli hava beklenirken, İstanbul'un 17-19 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar batıda hafif düşüş gösterse de mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Kuzeydoğu'da Erzurum 1-3 derece ve kar yağışlı.

DOĞU'DA KIŞ MEVSİMİ YAŞANMAYA DEVAM EDECEK

Cumartesi günü hafta sonuna girerken hava parçalı bulutlu, sıcaklıklar batı ve güneyde 20-24 derece civarında seyredecek.

İç kesimlerde ise 15-18 derece sıcaklık ve yerel yağışlar öngürülüyor.

Doğu'da soğuk hava devam edecek; Ağrı'da -2 derece sıcaklık görülecek.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

11 Kasım Salı:

12 Kasım Çarşamba:

13 Kasım Perşembe:

14 Kasım Cuma:

15 Kasım Cumartesi: