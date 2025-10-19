Uluslararası Sıfır Atık Forumu sona erdi: Küresel dönüşümün kalbi İstanbul’da attı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sıfır Atık Vakfı tarafından, Emine Erdoğan’ın himayelerinde ve Birleşmiş Milletler (BM), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu, 17–19 Ekim 2025 tarihlerinde İstanbul Hilton Bomonti Konferans Merkezi'nde yapıldı.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen forum, dünya genelinde 100’ün üzerinde ülke temsilcisi, 60’tan fazla konuşmacı ve 118 kurumun katılımıyla sürdürülebilir bir gelecek için küresel iş birliğinin sembolü haline geldi.

KÜRESEL DÜZEYDE KATILIMLAR

Kamu kurumlarından özel sektöre, akademiden sivil topluma kadar çok sayıda paydaş, sıfır atık konusunda uygulanabilir politika ve stratejileri değerlendirdi.

Forumun kapanışına, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Jean Todt ve Malezya Konut ve Yerel Yönetim Bakanı Nga Kor Ming de katıldı.

BM SIFIR ATIK DANIŞMA KURULU İSTANBUL'DA TOPLANDI

Forumla eş zamanlı olarak BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Toplantısı da İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıya Emine Erdoğan başkanlık etti.

Görüşmelerde, sıfır atık hedeflerinin sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla daha etkin biçimde uyumlaştırılması ve BM bünyesinde kalıcı bir sıfır atık mekanizması kurulması önerileri öne çıktı.

"İSTANBUL'U KÜRESEL MERKEZ YAPACAĞIZ"

Forumun ev sahibi Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, kapanış konuşmasında Türkiye’nin çevre ve sürdürülebilirlik alanında attığı adımlarla dünyaya örnek olduğunu belirtti.

Ağırbaş, “İstanbul, sıfır atık vizyonunun kalbidir. Bu forum, sadece fikirlerin değil, eylemlerin de başladığı noktadır. Hep birlikte daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya kurabiliriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde İstanbul’un BM’nin bölgesel merkezi haline gelmesi hedefini desteklediklerini ifade eden Ağırbaş, “Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde İstanbul’u sıfır atık çalışmalarının küresel merkezi yapmakta kararlıyız” diye konuştu.

KÜRESEL SIFIR ATIK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Forum kapsamında düzenlenen Küresel Sıfır Atık Ödülleri töreninde, çevre bilincine ve sürdürülebilirliğe katkı sunan kişi ve kurumlar ödüllendirildi.

-Sıfır Atık Endüstriyel Çözümler Ödülü: Rembre (Şili) Kurucu Ortağı ve CEO’su Pedro Bulnes

-Sıfır Atık Küresel İşletme Ödülü: Too Good To Go CEO’su Mette Lykke

-Sıfır Atık İnovasyon Ödülü: YENXA Kurucu Ortağı Sergio Villava Gómez

-Sıfır Atık Şehri Ödülü: Almanya Tübingen Belediye Başkanı Boris Palmer

-Sıfır Atık Yaşamına Katkı Ödülü: BM Habitat Meclisi Başkanı ve Malezya Bakanı Nga Kor Ming

GALATA KULESİ'NDEN DOĞANIN SESİ YANKILANDI

Forum kapsamında Galata Kulesi’nde gerçekleştirilen video mapping gösterimi, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

İstanbul’un simge yapılarından biri çevre temalı görsellerle aydınlatılarak doğanın sesini İstanbul semalarına taşıdı.

Bu özel etkinlik, Türkiye’nin sıfır atık hareketindeki öncü rolünü sembolize eden güçlü bir farkındalık mesajı sundu.

FORUM, BM 2026 RAPORUNA TEMEL OLUŞTURACAK

Forumdan çıkan sonuçlar, sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın sıfır atık vizyonuna yön verecek. Elde edilen veriler, BM Genel Sekreteri’nin 2026 yılında sunacağı “Sıfır Atık Raporu”na doğrudan katkı sağlayacak.

SIFIR ATIK HAREKETİ'NİN KÜRESEL YOLCULUĞU

Sıfır Atık Hareketi, 27 Eylül 2017’de Emine Erdoğan’ın himayesinde başladı.

14 Aralık 2022’de BM Genel Kurulu’nda Türkiye’nin öncülüğünde kabul edilen kararla, 30 Mart “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edildi.

2023’te BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Emine Erdoğan’a BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanlığı teklif etti.

Bugün ise Türkiye, çevre bilincini küresel ölçekte yaygınlaştıran lider ülkeler arasında yer alıyor.