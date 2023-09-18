Ümit Özdağ, Trabzon'da turisti yumruklayarak bayıltan saldırgana sahip çıktı Trabzon'da Kuveytli turiste yumruk atarak bayıltan Trabzonlunun tutuklanmasına karşı çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Adam bıçaklayanlar ölüm tehlikesi yok diye serbest bırakılırken bu tutuklama haksızlık" dedi.

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ensonhaber.com

Doğa turizminin gözdesi haline gelen Doğu Karadeniz özellikle Arap turistlerden yoğun ilgi görüyor.

İşletmeci ve esnafın bu durumdan memnun olduğu Trabzon'da ise olumsuz bir olay kamuoyuna yansıdı.

Meydan Parkı'nda gece saat 22.20 sıralarında, iki Arap turist arasındaki sözlü tartışma büyüyerek farklı bir boyut kazandı.

Kuveytli turisti yumruklayarak bayılttı

Olaya tanık olan bir Trabzonlu, polise mukavemet ettiği düşüncesiyle Kuveytli turiste yumruk attı.

Turist, yumruğun etkisiyle bayılarak yaralanırken o anlara ilişkin görüntüler bir anda tüm mecralarda yayıldı.

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Saldırgan tutuklandı

Olayın ardından turist hastane kaldırıldı, saldırgan ise gözaltına alındı.

Sağlık durumu iyi olan Kuveytli turist Mohammad Ramm Alajmi, tedavi olduğu hastaneden taburcu edildi.

Ortahisar İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Elvan, Kuveytli turist Mohammad Ramm Alajmi'yi otelinde ziyaret ederken Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada saldırganın tutuklandığı açıklandı.

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Ümit Özdağ yine provokasyon peşine düştü

Saldırganın tutuklanması, her göçmen olayında kaos çıkarmak ve halkı galeyana getirmek için hazırda bekleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı rahatsız etti.

Özdağ, valiliğin açıklamasını sosyal medya hesabında hedef aldı.

"Eğer bu yumrukladığı kişi Türk olsa karakoldan serbest bırakılır"

Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

Trabzon’da bir Kuveytli, bir Suriyelinin lokantasında yemek yiyor. Hesap konusunda anlaşmazlık çıkıyor. Suriyeli polis çağırıyor.



Kuveytli polise de direniyor. Bir Trabzonlu vatandaş polise mukavemet eden Kuveytliye yumruk atıyor.



Eğer bu yumrukladığı kişi Türk olsa karakoldan serbest bırakılır. Polisler teşekkür ederler. Yumruk vuran Trabzonlu, yumruk vurduğu Kuveytli olduğu için tutuklanıyor.



Adam bıçaklayanlar ölüm tehlikesi yok diye serbest bırakılırken bu tutuklama haksızlık.