Umre'ye giden Türk'e sert müdahale: Filistin bayraklı rozeti alındı

- Umre'ye giden Türk bir kadının, mescide girerken Filistin bayraklı rozeti alındı.
- Kadın, görevlilerle tartıştı ve bu anları sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi.
- Daha önce de benzer bir olayda, Suud polisi Filistin bandanası takan bir kişiyi Kabe'ye almadı.
İbadetlerini gerçekleştirmek için her yıl milyonlarca Müslüman'ın gittiği Suudi Arabistan'da, sık sık tepki çeken görüntüler kayda geçiyor.
Geçtiğimiz günlerde Suudi kolluk kuvvetlerinin kutsal topraklarda ibadet için bulunan Umrecilere karşı sert tavrı kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş ve tartışma konusu olmuştu.
TÜRK UMRECİNİN FİLİSTİN BAYRAKLI ROZETİ ALINDI
Bu kez Umre'ye giden bir Türk'ün yaşadıklarına dair yaptığı sosyal medya paylaşımı çok konuşuldu...
Umre'ye giden bir Türk'ün, mescide girerken Filistin bayraklı rozeti alındı.
Ayrıca, kadın, görevlilerin sert müdahalesi ile de karşılaştı.
GÖREVLİLERLE TARTIŞTI
Türk Umreci, bunun üzerine görevlilerle tartışma yaşadı.
O anları kayda alıp yayınlayan kadın, "Bana ait olan bir şey. Küçücük şey ya, 'haram' diyor sanki Kur'an-ı Kerim'de ayet yazıyor. Çıkışta alabilirsin dediler ama..." sözlerini sarf etti.
FİLİSTİN BANDANASINA ENGEL: KABE'YE ALINMAMIŞTI
Öte yandan, daha öncesinde de Suud polisi Filistin bandanası takan bir Türk Umreciyi Kabe'ye almamıştı.
Umreci vizesinin iptal edilmesi tehdidiyle de karşı karşıya kalmıştı.
Yaşanan olay sonrası yayınlanan açıklamada, "Müslümanlar olarak yerin dibine geçmemiz lazım. İslam'ın doğduğu yerde İslam'ın şerefini koruyan Gazze'nin sembolünü kullanmak yasak.' ifadelerine yer verilmişti.