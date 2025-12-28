Burhanettin Duran'dan KIZILELMA paylaşımı: Tebrik mesajı yayınladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ülkemiz için büyük gurur...

Bayraktar KIZILELMA, akıllı filo otonomisi kabiliyetine yönelik test uçuşundan da başarıyla geçti.

Test uçuşunda, dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı, otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirdi.

"ÜLKEMİZİN YILDIZI PARLAMAYA DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin savunma sanayiinde yıldızının parlamaya devam ettiğini belirtti.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESİ GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesinin, savunma sanayiinde Türkiye'yi takip eden değil yön veren bir ülke konumuna taşıdığını vurgulayan Duran, şunları kaydetti: