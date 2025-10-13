Üniversite öğrencisi bilgi yarışmasında ilk soruda elendi: Okulda başarısızdım

Seyircileri zaman zaman heyecanlandıran, zaman zaman ise "Ben olsam bilirdim" dedirten bilgi yarışmaları, enteresan görüntülere sahne oluyor.

ATV ekranlarında yayımlanan ve Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? adlı programa katılan bir üniversite öğrencisi, şaşkınlık yarattı.

İLK SORUDA ELENDİ

Sosyal medyanın gündemine oturan Ceyda Işıkal, okul hayatının başarısız geçtiğini belirtti.

Işıkal'ın yarışmadaki ilk sorusu ise "Atasözüne göre, hangisi 'yaş iken eğilir'?" oldu.

SUNUCU ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Soruyu hızlıca yanıtlamayı tercih eden Işıkal, cevabıyla hem stüdyodaki hem de ekranları başındaki seyircileri şaşkınlığa uğrattı.

"Ceyda, şaka mı yapıyorsun?" sözleriyle şaşkınlığını gizleyemeyen Oktay Kaynarca ise, çareyi soruyu tekrar etmekte buldu.

"YAŞKEN EĞİLEN BİR BAHÇE HORTUMU DUYDUN MU HİÇ"

"Eyvah eyvah, evet şu an bir şakadayız." diyen Işıkal, "Diyecek bir şey yok gerçekten, yine başarısızlığımı konuşturdum." sözleriyle yanıt verdi.

"Yaş iken eğilen bir bahçe hortumu duydun mu hiç hayatında?" sözleriyle akıllardaki soruları dile getiren Kaynarca, "Acele mi ettin?" diye sordu.

"ARKADAŞLARIM BENDEN YANA UMUTSUZDU"

İlk soruda elenerek yarışmadan ayrılan Işıkal'ın "Okul hayatımda başarısız biriydim. Arkadaşlarım benden yana umutsuzdu. Onları şaşırtmaya gelmiştim." sözleri dikkat çekerken, o anlar sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.